Basket femminile, l’Italia domina il Belgio e vola ai quarti degli Europei Under 16

L’Italia stacca il biglietto per i quarti di finale degli Europei Under 16 in corso di svolgimento in Romania. Tutto facile per le azzurrine di coach Lucchesi, che hanno dominato contro il Belgio per 95-73 e domani affronteranno al vincente della sfida tra Lettonia ed Ungheria. L’Italia è ancora imbattuta in questa rassegna continentale e continua a sognare l’ennesima medaglia di un’estate straordinaria per la pallacanestro italiana.

La migliore delle azzurre è stata Susanna Perego con 22 punti, ma eccellenti anche le prestazioni da parte di Isabel Hassan e Giulia Mueller, che hanno messo entrambe a referto 19 punti. Ottima la prova anche di Aisha Diagne, che ha chiuso con 16 punti. Per il Belgio la migliore è stata Pheline Lecluse, autrice di 18 punti in 19 minuti di gioco.

L’Italia parte bene nei primi minuti, ma poi viene fuori il Belgio, che chiude avanti alla prima sirena (27-21). L’Italia comincia ad ingranare dal secondo quarto e da quel momento non c’è davvero più partita. Alla pausa lunga le belghe sono ancora avanti di due punti, ma dal terzo quarto cambia completamente l’inerzia del match. Le azzurre costruiscono un parziale di 29-14 e gli ultimi dieci minuti sono di normale amministrazione per la squadra di coach Lucchesi che vince 95-73.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – BELGIO 95-73 (21-27, 20-16, 29-14, 25-16)

Italia: Diagne 16, Sablich 3, Murgia, Hassan 19, Marinari 4, Pini, Gecchele, Mueller 19, Moni 3, Salvetti 4, Perego 22, Magni 5

Belgio: Bens 5, Kirsch 2, Keppenne 11, Nalli 10, Aubert 5, Belche 8, Roels, Lecluse 18, Mol 2, Mc Collum 12, Jans, Depauw