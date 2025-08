Basket femminile: l’Italia batte la Lettonia e conquista i quarti agli Europei Under 20

Dopo una prima fase complicata, con una sola vittoria su tre partite, non si ferma la corsa dell’Italia femminile agli Europei Under 20 di basket che si stanno svolgendo a Matosinhos, in Portogallo. Negli ottavi di finale, infatti, le azzurre si sono imposte sulla Lettonia per 101-70, al termine di un match che ha visto l’Italia sempre avanti.

Per l’Italia spiccano i 14 punti e 7 assist di Carlotta Zanardi, ma in doppia cifra ci sono anche Francesca Baldassare con 13 punti, Candy Njoku Edokpaigbe, Sofia Lussignoli e Cristina Osazuwa con 11 punti ed Emma Zuccon e Martina Fantini con 10 punti. Per la Lettonia, invece, non bastano i 27 punti di Raina Tomasicka.

Azzurre che fin dall’avvio provano ad accelerare, obbligando la Lettonia a inseguire. Guidata da una Carlotta Zanardi da 7 punti e 2 assist e una Martina Fantini da 9 punti nel primo quarto l’Italia scappa via nella seconda metà del parziale e va al primo stop avanti 27-18. Azzurre che a inizio secondo quarto scappano via, toccando il +17, ma poi la Lettonia si ritrova e riduce il gap. Le italiane, però, non si scompongono, entra in partita anche Candy Njoku Edokpaigbe e Italia che scappa nuovamente via e va al riposo avanti 55-33, con 9 punti di Zanardi (e 7 assist) e Fantini.

Italia che inizia a gestire l’ampio vantaggio già dall’inizio del secondo tempo, dove tocca il +30 e poi controlla che le lettoni non rientrino in partita. Anzi, le azzurre aumentano ancora il gap tra le due squadre e vanno all’ultimo stop sul 79-49. L’ultimo quarto, quindi, vale solo per le statistiche, con l’Italia che si impone e conquista così un posto nei quarti di finale, dove affronterà Israele, che a sorpresa ha eliminato la Francia.

ITALIA – LETTONIA 101-70 (27-18, 28-15, 24-16, 22-21)

Italia: Njoku Edokpaigbe 11, Lucantoni 3, Cedolini 2, Zanardi 14, Lussignoli 11, Gianangeli 4, Zuccon 10, Piatti 9, Bernardi 3, Fantini 10, Osazuwa 11, Baldassare 13

Lettonia: Otto 17, Grausa 5, Smite 4, Kaupmane, Petrus 6, Putniece 2, Muzikante, Brikmane 2, Lukasevica 2, Tomasicka 27, Simonova 3, Baumgarte 2