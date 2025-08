Basket femminile: Italia Under 20, prima vittoria agli Europei. Cechia battuta con una grande Edokpaigbe

Arriva la prima vittoria per l’Italia agli Europei femminili Under 20 in corso di svolgimento a Matosinhos, Portogallo. Nel secondo incontro del girone D le azzurre, guidate da Giuseppe Piazza in panchina, battono la Cechia per 78-63 dopo una partita nel complesso decisamente lottata. A risolverla in particolare Candy Edokpaigbe con 23 punti; in doppia cifra anche Carlotta Zanardi con 12, Cristina Osazuwa con 11 e Sophia Lussignoli con 10. Da parte ceca 17 di Mariana Pribylova e 16 di Tereza Travnickova. Domani l’ultimo appuntamento del raggruppamento contro i Paesi Bassi alle 14:00.

Nessuna delle due squadre ha un inizio di quelli scoppiettanti, o, per meglio dire, c’è una sostanziale parità nei primi minuti. Le azzurre riescono a cambiare parecchio protagoniste in campo, mentre dalla parte ceca c’è più Pribylova a contare. L’Italia va avanti per merito di Osazuwa (10-8) dopo sei minuti, poi ci pensano Zuccon e i liberi di Bernardi a dare il +5 alla squadra azzurra, anche se la Cechia resta lì e sempre con Pribylova. Lussignoli ricaccia indietro le avversarie da oltre l’arco, poi con Osazuwa arriva il 19-14 dopo 10 minuti.

Nel secondo periodo la Cechia rientra fino al -1 con Kytlicova e Vesela, ma la respinge Edokpaigbe. Con Lussignoli, poi Gianangeli e Fantini arriva il miglior momento della squadra azzurra fino ad ora: sale sul 27-21, fa girare parecchie palle e soprattutto ha proprio in Fantini la figura ovunque. Ruba palloni, segna, trova sempre qualcosa da mettere insieme in campo. Il +10 (31-21) è di Edokpaigbe, si arriva anche sul +14, poi un parziale di 0-7 ceco riporta la situazione sul 35-28 all’intervallo.

Brozova e Travnickova riavvicinano le ceche al ritorno sul parquet, poi l’Italia tenta una seconda volta di fuggire via, stavolta con Osazuwa ed Edokpaigbe (42-34). Lussignoli riesce a ridare alle azzurre 10 punti di vantaggio con la tripla del 46-36 a metà terzo quarto, ma a quel punto accadono due cose. La prima è che l’attacco delle italiane in parte si blocca, la seconda è che Pribylova e Brozova riescono a trovare tanti canestri da più vicino possibile al canestro, riuscendo a sfruttare più di una distrazione dell’Italia. Dal nuovo 51-41 azzurro, poi, Krausova e Travnickova trovano davvero in un lampo il modo di rientrare sul 51-50, prima di una bella iniziativa di Zanardi che fa segnare il 53-50 a 1o’ dal termine.

A questo punto la lotta è ormai chiara, con la motivazione italiana in più che si lega al fatto di aver bisogno di questa vittoria. Travnickova pareggia dall’arco dopo 20 secondi, risponde da sotto Osazuwa che, nel momento più difficile, riesce a tenere l’Italia avanti. Riparte da Edokpaigbe e da Zanardi l’assalto azzurro al successo, ma più dell’attacco cresce la difesa che non fa passare praticamente più nulla alla Cechia, che più va avanti e più cerca soluzioni ogni volta maggiormente disperate. La coppia Edokpaigbe-Zanardi diventa il cuore pulsante dell’Italia in questa fase, e alla fine è ciò che conta, perché stavolta la fuga definitiva c’è e ha il sapore dell’urrà. Gli ultimi canestri della napoletana cresciuta a Cercola, nettamente il valore aggiunto oggi, portano al 78-63 finale.

ITALIA-CECHIA 78-63

ITALIA – Edokpaigbe* 23, Lucantoni*, Cedolini ne, Zanardi* 12, Lussignoli 10, Gianangeli 4, Zuccon 6, Piatti 2, Bernardi 2, Fantini* 6, Osazuwa* 11, Baldassarre 2. All. Piazza

CECHIA – Pribylova* 17, Hnizdilova, Brozova* 10, Hruba, Krausova 6, Mezihorakova 1, Petlanova, Vesela* 8, Travnickova* 16, Kytlicova* 5, Stankova, Valkova. All. Kramer