Basket, Dzanan Musa salta gli Europei. Assenza pesante per un’avversaria dell’Italia

Forfait pesantissimo in casa Bosnia ed Erzegovina verso i Campionati Europei 2025 di basket maschile. Dzanan Musa, nuovo giocatore di Dubai reduce da tre stagioni consecutive al Real Madrid, ha annunciato infatti che non potrà prendere parte alla rassegna continentale diminuendo così sensibilmente il potenziale della formazione bosniaca.

“Cari tifosi, vorrei informarvi, insieme al pubblico, che purtroppo per motivi di salute non potrò aiutare la squadra ai prossimi Europei. È la prima volta che mi trovo ad affrontare una situazione del genere, e sicuramente non è facile da superare. Lo staff medico è ovviamente a conoscenza di tutti i dettagli. Qualche giorno fa mi sono operato a Monaco, e il mio recupero richiederà alcune settimane in più del previsto“, si legge in un post pubblicato sui social.

“Non serve che vi dica quanto mi spezzi il cuore non essere lì con i ragazzi a lottare per la nostra Bosnia ed Erzegovina. Le aspettative erano e restano enormi. Sono sicuro che la squadra reggerà questo peso. Con tutto il mio cuore sono al loro fianco, e sono sicuro che ci saranno molti altri tornei in cui parteciperemo come una squadra unita che dà tutto per la nostra Patria“, aggiunge Musa.

La Bosnia perde dunque una delle sue stelle in vista di Eurobasket 2025, in cui affronterà nel girone C Italia, Spagna, Grecia, Georgia e Cipro. Nel roster bosniaco preliminare figura il centro NBA degli Utah Jazz Jusuf Nurkic, oltre ad un giocatore ben conosciuto in Italia come Amar Alibegovic (ex Virtus Bologna, attualmente a Trapani).