Basket, Datome verso gli Europei: “Darius Thompson? È una grande soluzione”

Dopo le prime due amichevoli giocate e vinte nella Trentino Cup, l’Italbasket è pronta ad affrontare un nuovo segmento di preparazione in vista degli Europei 2025, che per gli azzurri prenderanno il via il 28 agosto con la sfida contro la Grecia.

Domani sarà il momento dell’arrivo, in ritiro, di Darius Thompson: lo statunitense naturalizzato italiano, ex Brindisi oggi al Valencia, che prenderà di fatto il posto di Donte DiVincenzo nelle idee dello staff tecnico guidato da Gianmarco Pozzecco.

A fare il punto della situazione su quanto successo in questi giorni è stato Gigi Datome, il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili, che in un’intervista ha detto: “C’è sempre stato il tormentone di parlare di chi non c’era – ha affermato il dirigente sardo all’Ultimo Uomo – di cosa manca, ma c’è un gruppo qui che si impegna e a cui siamo grati, è giusto che l’attenzione adesso sia anche su di loro come lo sarebbe stata su DiVincenzo se fosse stato sano e qui con noi. Andiamo avanti, con una grande soluzione come Thompson”.

Poi sulle dinamiche del gruppo ha specificato: “Non è detto che se giochi bene nel club lo fai anche in nazionale. Ci sono dinamiche, giocatori, allenatori e aspettative diverse, hai molto di più gli occhi addosso. Dobbiamo mettere tutti a loro agio e lo facciamo, aiutandoli in ogni modo e facendo capire loro cosa voglia dire la nazionale, trasmettendo tutto ciò sin dalle giovanili con gli stessi principi e gli stessi valori”.