Basket, Danilo Gallinari: “Troppi alti e bassi contro la Grecia. Dobbiamo sempre mantenere l’intensità alta”

L’Italia ha cominciato gli Europei di basket con una sconfitta contro la Grecia. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco sono stati battuti 75-66 al termine di un match che ha visto la nostra nazionale vivere quaranta minuti sulle montagne russe. Troppi alti e bassi per la squadra italiana, che ha pagato carissimo proprio quei momenti di calo di intensità. Nulla è ovviamente compromesso, ma la sfida di domani con la Georgia è decisamente importante.

Danilo Gallinari è uno dei leader dentro lo spogliatoio e ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo me, poi abbiamo abbassato l’intensità. Per vincere contro queste squadre, ma in realtà contro chiunque, dobbiamo giocare intensi per 40 minuti. Abbiamo avuto troppi alti e bassi, soprattutto nel terzo quarto. Però abbiamo giocato contro un’ottima squadra e ce la siamo giocata fino alla fine. Adesso la prima è andata, pensiamo già alla prossima”.

Sulle note positive del match con la Grecia: “Abbiamo lottato tanto a rimbalzo, creando anche seconde opportunità importanti. Secondo me abbiamo preso ottimi tiri, soprattutto nel primo tempo, che poi purtroppo abbiamo sbagliato. Ma sono situazioni che continueremo a creare e che inizieremo a mettere dentro nelle prossime partite”

Adesso ci sarà una sfida importantissima con la Georgia, che ha battuto la Spagna nella prima giornata. Una Georgia con giocatori ben conosciuti come Tornike Shengelia e Goga Bitadze: “Sono giocatori che conosciamo già, però sicuramente domani analizzeremo la squadra nei dettagli. Avremo le nostre riunioni e prepareremo il piano partita per cercare di eseguirlo al meglio”