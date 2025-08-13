Basket, amichevole di lusso per l’Italia al PalaDozza di Bologna contro l’Argentina sulla strada verso gli Europei

Prosegue spedita la preparazione dell’Italbasket agli Europei che scatteranno il 27 agosto, con gli azzurri inseriti nel girone C e che debutteranno il 28 contro la Grecia di Giannis Antetokoumpo. Prima della rassegna continentale la rappresentativa del Belpaese sosterrà un’amichevole di lusso al PalaDozza di Bologna contro l’Argentina, con Melli e compagni che la settimana prossima voleranno ad Atene (Grecia) per il tradizionale torneo dell’Acropolis dove affronteranno nuovamente la Lettonia e gli ellenici padroni di casa.

Il CT Gianmarco Pozzecco può ritenersi soddisfatto delle prestazioni finora fornite dai suoi ragazzi, che hanno disputato tre sfide amichevoli ottenendo altrettanti successi rispettivamente contro Islanda, Senegal e la Lettonia di coach Luca Banchi sabato scorso in quel di Trieste. Il Commissario Tecnico avrà a disposizione per il match di domani sera anche Darius Thompson, con l’americano passaportato che saprà sicuramente dare il suo contributo soprattutto sul lato offensivo. Previsto nei prossimi giorni invece l’arrivo di Danilo Gallinari, fresco vincitore del campionato a Porto Rico – primo titolo in carriera per il ‘Gallo’ con tanto di premio di MVP – e voglioso di fare bene in quella che sarà probabilmente la sua ultima estate azzurra.

L’Argentina ritrova l’Italia a distanza di ben ventun anni dall’ultima occasione ovvero la finale del torneo olimpico di Atene 2004 persa dagli azzurri – Pozzecco faceva parte di quella spedizione che ottenne il risultato più alto di queste due decadi, seppur non scese in campo in quella circostanza – contro quella che è sempre stata definita la ‘Generacion Dorada’ composta da fuoriclasse del calibro di Manu Ginobili, Luis Scola e Carlos Delfino (che a 42 anni continua a divertirsi e a divertire sui parquet del Belpaese vista la sua attuale militanza nella Benedetto XIV Cento in Serie A2 dopo l’esperienza a Pesaro). I sud-americani stanno cercando di ritrovare le prestazioni dei periodi migliori, considerata anche la doppia mancata qualificazione a due eventi di peso come il Mondiale 2023 e soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024.