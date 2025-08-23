Basket, Achille Polonara torna alla Dinamo Sassari dopo sei anni

Dopo sei anni si intrecciano nuovamente le strade di Achille Polonara e la Dinamo Sassari. Il club sardo ha infatti annunciato il ritorno del giocatore marchigiano una volta che le sue condizioni di salute glielo consentano. In questi mesi, infatti, Polonara sta combattendo un’altra battaglia fuori dal campo, visto che gli è stata diagnosticata la leucemia mieloide e sta svolgendo tutte le cure in un centro specializzato a Valencia.

La voglia, però, di tornare sul campo e di sentirsi ancora un giocatore è tanta per Polonara, anche se prima ovviamente c’è la malattia da combattere, proprio come Achille aveva già fatto in passato quando gli era stato diagnosticato un tumore testicolare. La Dinamo Sassari gli ha offerto proprio un posto in squadra e questo ha pesato tantissimo sulla scelta del nativo di Ancona.

Un legame fortissimo quello tra Polonara e la società del presidente Sardara. Due anni intensi ed emozionanti quelli con la maglia della Dinamo, conditi con la vittoria della FIBA Europe Cup e poi con la finale Scudetto persa contro la Reyer Venezia e con in panchina quel Gianmarco Pozzecco, ora CT dell’Italia, che non ha mai smesso di far sentire la sua vicinanza in questi mesi, comprese queste ultime settimane di preparazione agli Europei.

Le parole di Polonara dopo la firma del contratto con la Dinamo: “Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a “casa”! Ringrazio il presidente Stefano Sardara, l’amministratore delegato Francesco Sardara, il direttore generale Jack Devecchi e l’allenatore Massimo Bulleri per avermi dato questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni! Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti presto!”