Baseball: San Marino in finale scudetto, Macerata accorcia contro Parma

Si sono concluse da poco le gare odierne di semifinale scudetto, non più sincronizzate a causa della pioggia che ha bloccato lo svolgimento di gara-3 tra Parma e Macerata al Nino Cavalli. C’è la prima qualificata alle Italian Baseball Series: è San Marino, che elimina l’Unipol Fortitudo Bologna.

Lo fa in un confronto nel quale si parte subito (molto) forte: fuoricampo di Gamberini per il 3-0 Bologna, fuoricampo di Angulo dopo il singolo-punto di Helder per far esplodere Serravalle in virtù del 4-3 sammarinese. Si susseguono punti ed errori: la difesa bolognese regala il 5-3 a San Marino, Agretti si riscatta mandando Marcano verso il -1, Di Raffaele risponde con il 6-4 formato solo homer.

E sono proprio i fuoricampo i grandi protagonisti: dopo il singolo di Pereira che rimette a contatto la Fortitudo, nel sesto Marlin scaglia oltre la recinzione e viene coadiuvato dal singolo di Pieternella per l’8-5. Vaglio scarica il solo homer oltre la recinzione nel settimo inning, ma gli risponde subito Di Raffaele che può portare a casa due punti. Chiude ancora con il giro di mazza per il fuoricampo in solitaria Angulo: 11-6 e serie chiusa.

Macerata, invece, riesce a espugnare il Nino Cavalli e obbliga il ParmaClima a gara-4, anche se la sfida a un certo punto assume dei contorni da brividi. L’Hotsand la domina a lungo dopo i primi tre inning silenti e il singolo da due punti di Ascanio per il 2-0 ducale. Macerata si sblocca subito dopo col singolo di Noguera, poi Carrera di sacrificio fa 2-2 e Morresi, via singolo, sigla il 3-2. Pareggia Geraldo Garcia con un singolo, ma l’Hotsand è inarrestabile con Noguera, Oldano e soprattutto il fuoricampo da tre punti di Ericson Leonora. Arriva un altro doppio da due di Morresi per il 10-3, ma qui Parma si ridesta d’improvviso e piazza cinque punti nel suo penultimo attacco, uno da doppio di Ascanio, uno da singolo di Flisi e due da fuoricampo (Battioni da due, Angioi da uno). Il closer maceratese, Gutierrez, passa però indenne l’ultima ripresa e conferma il 10-8.