Baseball: Parmaclima e San Marino si prendono gara-1 nelle semifinali Scudetto

Va tutto come da pronostico in occasione delle gare-1 valide per le semifinali scudetto della Serie A 2025 di baseball. In un match tiratissimo infatti San Marino ha avuto la meglio su Bologna, mentre Parma si è imposta nettamente su Macerata.

Ma andiamo con ordine. La compagine della Serenissima, con un parziale di 1-2 maturato nelle prime battute, ha pareggiato i conti al sesto inning, per poi riuscire ad avanzare nell’ultima ripresa con un singolo di Pieternella Vargas e con il successivo punto di Angulo Games.

Più agevole la disputa di Parmaclima, capace di battere gli avversari marchigiani per 7-2, avvilendosi della bellezza di 15 valide ed arrivando al massimo vantaggio di 5-0, arrivato al sesto inning.

Domani, domenica 24 agosto, si svolgeranno le gare-2.