Baseball: Parmaclima batte Macerata e raggiunge San Marino in finale!

Adesso è ufficiale. Le Italian Baseball Series, ovvero la serie di finale scudetto valida per la Serie A 2025 di baseball, vedranno confrontarsi due delle compagini più attese del lotto: dopo San Marino infatti Parmaclima ha strappato il biglietto per l’ultimo atto, battendo Macerata per 0-6 in gara -4 e chiudendo definitivamente i conti sul 3-1.

Partita di grande carattere quella affrontata dai ducali, particolarmente audaci a sbloccare il tabellino fin dal primo inning, segnando la bellezza di quattro punti firmati da un singolo di Geraldo Garcia e da un fuoricampo di Concepcion Hernandez.

Dopo due turni terminati con gli attacchi bloccati gli emiliani avanzano di un’unità al quarto, complice un lancio pazzo di Battioni. A mettere la ciliegina sulla torta ci ha quindi pensato ancora Battioni, autore di una stolen base per il 6-0 finale.

La Serie finale tra Parmaclima e San Marino sarà una replica di quella già vista l’anno scorso, dove si imposero i parmigiani per 4-1. Cosa succederà questa volta? Tocca pazientare ancora un po’ per scoprirlo.