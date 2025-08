Baseball, l’Italia cade anche contro l’Olanda agli Europei. Domani con l’Austria sfida da dentro o fuori

Gli azzurrini prima si illudono, ma poi cedono il passo all’Olanda in occasione della seconda partita valida per i Campionati Europei Under 23 2025 di baseball, rassegna in fase di svolgimento questa settimana in Repubblica Ceca. La Nazionale italiana infatti dopo la sconfitta nel match inaugurale contro la Germania si è dovuta arrendendere per 16-10 mettendo a rischia la sua permanenza nella rassegna continentale.

Lo script, almeno nelle prime battute, ha seguito più o meno quello della sfida contro i teutonici. A seguito di un primo sigillo di matrice neerlandese, i nostri ragazzi hanno subito alzato la voce nel secondo inning dove, malgrado il 3-0 di parziale, hanno ribaltato completamente gli equilibri con una base su ball di Laise e Cornelli, oltre che con un doppio da due punti di Guevara Ducato e con un singolo al centro di Gamberini.

Gli olandesi hanno poi accorciato le distanze immediatamente con Beerman, preludio dei quattro timbri tricolore messi a referto al terzo, complice un doppio di Giovanardi, un singolo di Guevara Ducato, un altro di Lascarina Giaconino e un altro ancora di Wong.

Dopo un quarto turno terminato con un nulla di fatto è arrivato però il dirompente comeback dei nostri avversari, i quali hanno segnato quattro punti al sesto, scappando poi con altri tre al settimo, portando il tabellina a quota 16. L’Italia subisce il colpo, non andando oltre il singolo punto nell’ultimo atto, incasellando così il secondo K.O consecutivo.

In virtù della sconfitta della Germania, domani gli azzurri sfideranno alle 14:30 l’Austria in un vero e proprio match da dentro o fuori.