Baseball, Italia battuta dalla Cechia in semifinale agli Europei Under 23

Sarà Cechia-Gran Bretagna la finale degli Europei Under 23 2025. Niente da fare per l’Italia, sconfitta per 3-0 dalla selezione. Sarà di nuovo duello con i Paesi Bassi per il bronzo, e nel girone il confronto è andato a favore degli olandesi con un rocambolesco 16-10. In buona sostanza, l’inversione delle gerarchie.

L’incontro di fatto si decide nell’arco di un solo inning, il secondo. In questo, è di particolare rilevanza il doppio realizzato da Sindelka con le basi piene: ne conseguono tre punti piazzati da Hrdlicka, Vlach e Klacl. Un colpo molto duro per l’Italia, ma già nell’inning d’apertura c’era stato un salvataggio azzurro causato da un doppio gioco.

Dopo l’uscita di scena di Benelli, sono Pomponi e poi Sireus a prendere in mano il monte azzurro. E, va detto, lo fanno anche con buoni risultati. In attacco arriva una volta Annunziata in seconda base, un’altra Lasaracina in terza (nella quarta ripresa). Le difficoltà difensive rimangono, non è un caso del resto che la Cechia minacci più volte di arrivare ad aumentare il divario.

Nella seconda metà del match non ci sono sostanzialmente più occasioni da una parte e dall’altra: la Cechia amministra senza problemi, e nell’unico piccolo brivido nella ripresa finale sono Annunziata e Wong a cadere in un doppio gioco. Arriva così la finale per il team ceco.