Baseball: Italia, ancora stop olandese e niente podio agli Europei Under 23

L’Italia perde anche la finale per il 3° e 4° posto degli Europei di baseball Under 23 a Trebic na Hvezde. Sono i Paesi Bassi (che sono l’effettiva espressione di quella normalmente definita Olanda) a prevalere nella finalina per 9-4, dopo aver già vinto nella fase a gironi per 16-10 in modo più pirotecnico.

Il team olandese passa subito in vantaggio con un singolo di Kuijper che Marlin ben sfrutta, mentre in casa Italia un triplo di Guevara e il successivo walk di Gamberini non hanno esito ulteriore. Simile canovaccio nel secondo inning, con la realizzazione di Legito che arriva da un balk di Giulianelli e, dall’altra parte, l’arrivo in terza base di Segreto che non viene premiato in virtù di un doppio gioco nel quale cadono Laise e Giovanardi.

Nella quarta ripresa qualcosa pare cambiare davvero: le basi si riempiono, a Wong basta un singolo e Gamberini, dopo aver rubato la seconda base su lancio pazzo, sfrutta un errore difensivo orange per accorciare le distanze. Il pareggio lo firma Giovanardi, che con un singolo al centro consente a Wong di portare il punteggio sul 2-2.

Al fuoricampo di Smeenk in apertura di quinto inning risponde subito un ottimo Laise: base su ball, 2a su sacrificio di Cornelli e poi corsa fino al 3-3 sul singolo di Guevara. Il problema arriva, però, quando Bernardis sostituisce al lancio Artitzu: arrivano le basi piene, un’altra sostituzione con Giacalone e una successiva scarica da sei punti da parte olandese che sostanzialmente decreta la fine del match, in cui è quasi di commiato il fuoricampo di Giovanardi che fissa il risultato sul 9-4.