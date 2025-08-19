Baseball
Baseball: Bologna completa la rimonta, batte il Big Mat Grosseto e vola in semifinale
Il quadro delle semifinali valide per le la Serie A 2025 di baseball è finalmente completo. Nella giornata odierna infatti la Fortitudo Bologna ha completato la rimonta battendo in gara-5 il Big Mat Grosseto per 8-3, raggiungendo così San Marino nel penultimo atto del Campionato.
Davvero una prestazione eccellente per gli emiliani, capaci di imporsi per tre partite consecutive sapendo reagire anche in questo caso ad una situazione di svantaggio. Nella prima ripresa infatti sono i toscani a mettere il musetto davanti, marcando due punti.
L’Unipol però dopo un secondo inning terminato con un nulla di fatto mette il turbo, ribaltando le sorti della gara al terzo round grazie a tre punti, aumentando il parziale di due unità al quarto per poi scappare definitivamente al sesto ad al settimo, segnando rispettivamente uno e due sigilli.
Rimane praticamente fermo l’atttacco del Big Mat, il quale non andrà oltre il singolo timbro nel penultimo inning, salutando così la competizione. La seconda finale vedrà invece sfidarsi Parmaclima e Macerata.