Badminton: quanta Cina nelle finali dei Mondiali!

Si sono concluse le semifinali dei Mondiali di badminton in corso di svolgimento a Parigi per tutte le specialità coinvolte nella rassegna iridata. Con l’assenza di rappresentanti della Francia, tutti usciti nei turni precedenti, ci si è concentrati sulle tante star internazionali. E sul fatto che le finali saranno a trazione asiatica. Anzi, al 50% cinese.

In particolare, nel singolare maschile Shi Yuqi rischia di farsi sorprendere dalla sorpresa canadese Victor Lai, ma riesce a cancellare ben due match point e a rimontare per andare a sfidare in finale il thailandese Kunlavut Viditsarn. Caccia al primo oro per il cinese, al secondo per il suo avversario.

Nel singolare femminile è Chen Yufei che guadagna l’ultimo atto battendo la sudcoreana An Se-young in due parziali: la sfida sarà alla giapponese Akane Yamaguchi. La nipponica è stata due volte iridata, la cinese non ha invece mai vinto pur cogliendo quattro podi.

Nel doppio maschile il duo sudcoreano Kim/Seo sfiderà quello cinese Chen/Liu, ed è soprattutto Seo il maggiormente interessato a rimpinguare il palmares considerato che può fare il bis del 2023. Nel doppio femminile saranno le prime due coppie del seeding, Liu/Tan per la Cina e Tan/Muralitharan per la Malesia, e qui ci sarà in ogni caso una prima volta. Ancora Malesia-Cina nel misto: da una parte Jie/Wei, dall’altra Jiang/Wei. Anche qui una prima coppia d’oro certa.

SEMIFINALI MONDIALI BADMINTON 2025

SINGOLARE MASCHILE

Shi (CHN) [1]-Lai (CAN) 13-21 22-20 21-16

Vitidsarn (THA) [3]-Antonsen (DEN) [2] 21-17 21-15

SINGOLARE FEMMINILE

Chen (CHN [4]-An (KOR) [1] 21-17 21-15

Yamaguchi (JPN) [5]-Wardani (INA) [9] 21-17 14-21 21-6

DOPPIO MASCHILE

Kim/Seo (KOR) [1]-Astrup/Rasmussen (DEN) [5] 21-12 21-3

Chen/Liu (CHN) [11]-Rankireddy/Shetty (IND) [9] 21-18 19-21 21-12

DOPPIO FEMMINILE

Liu/Tan (CHN) [1]-Iwanaga/Nakanishi (JPN) [9] 21-15 21-4

Tan/Muralitharan (MAL) [2]-Matsuyama/Shida (JPN) [3] 14-21 21-13 21-12

DOPPIO MISTO

Jie/Wei (MAL) [4]-Gicquel/Delrue (FRA) [8] 21-18 21-16

Jiang/Wei (CHN) [2]-Guo/Chen (CHN) [7] 11-21 23-21 21-18