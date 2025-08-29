Badminton
Badminton, Mondiali 2025: risultati 28 agosto. Disputati tutti gli ottavi di finale dei cinque tabelloni
Va in archivio all’Adidas Arena di Parigi, in Francia, sede dei tornei delle Olimpiadi dello scorso anno, la quarta giornata dei Mondiali 2025 di badminton, riservata alla disputa degli ottavi di finale dei cinque tabelloni iridati. Il torneo è ormai orfano di rappresentati italiani, già tutti eliminati.
MONDIALI BADMINTON 2025 – RISULTATI 28 AGOSTO
Singolare maschile – Ottavi di finale
Yuqi Shi 2-1 Christo Popov
Alex Lanier 0-2 Hongyang Weng
Hyeok-Jin Jeon 0-2 Victor Lai
Kodai Naraoka 1-2 Kean Yew Loh
Cheuk Yiu Lee 0-2 Jonatan Christie
Alwi Farhan 1-2 Kunlavut Vitidsarn
Kenta Nishimoto 1-2 Tien Chen Chou
Toma Popov 1-2 Anders Antonsen
Singolare femminile – Ottavi di finale
Se-Young An 2-0 Michelle Li
Gregoria Mariska 0-2 Yu-Jin Sim
Yufei Chen 2-0 Thuy Linh Nguyen
Pornpawee Chochuwong 2-0 Busanan Ongbamrungphan
Supanida Katethong 0-2 Akane Yamaguchi
Fangjie Gao 0-2 Yue Han
Putri Wardani 2-0 Tomoka Miyazaki
Sindhu Pusarla Venkata 2-0 Zhiyi Wang
Doppio maschile – Ottavi di finale
Won-Ho Kim/Seung-Jae Seo 2-1 Leo Carnando/Bagas Maulana
Chong Man Wei/Kai Wun Tee 2-0 Ben Lane/Sean Vendy
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto 1-2 Takuro Hoki/Yugo Kobayashi
Kim Astrup Soerensen/Anders Skaarup Rasmussen 2-0 Hsiang Chieh Chiu/Chi-Lin Wang
Boyang Chen/Yi Liu 2-0 Rasmus Kjaer/Frederik Søgaard Mortensen
Jhe-Huei Lee/Po-Hsuan Yang 2-1 Sze Fei Goh/Nur Izzuddin
Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty 2-1 Weikeng Liang/Chang Wang
Junaidi Arif/Roy King Yap 1-2 Aaron Chia/Wooi Yik Soh
Doppio femminile – Ottavi di finale
Shengshu Liu/Ning Tan 2-0 Ching Hui Chang/Ching Tun Yang
Yifan Jia/Shuxian Zhang 2-0 Yin-Hui Hsu/Jhih Yun Lin
Ha-Na Baek/So-Hee Lee 0-2 Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi
Yijing Li/Xumin Luo 0-2 Rin Iwanaga/Kie Nakanishi
Pei Shan Hsieh/En-Tzu Hung 0-2 Hye-Jeong Kim/Hee-Yong Kong
Nga Ting Yeung/Pui Lam Yeung 0-2 Nami Matsuyama/Chiharu Shida
Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva 2-1 Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto
Lanny Mayasari/Siti Ramadhanti 0-2 Pearly Tan/Muralitharan Thinaah
Doppio misto – Ottavi di finale
Mathias Christiansen/Alexandra Bøje 0-2 Xing Cheng/Chi Zhang
Thom Gicquel/Delphine Delrue 2-1 Hong Wei Ye/Nicole Chan
Tang Jie Chen/Ee Wei Toh 2-1 Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu
Chun Man Tang/Ying Suet Tse 1-2 Dhruv Kapila/Tanisha Crasto
Po-Hsuan Yang/Ling Fang Hu 0-2 Xinwa Guo/Fanghui Chen
Hiroki Midorikawa/Natsu Saito 2-1 Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran
Pang Ron Hoo/Su Yin Cheng 2-1 Soon Huat Goh/Shevon Jemie Lai
Jesper Toft/Amalie Magelund 0-2 Zhenbang Jiang/Yaxin Wei