Badminton, definiti gli avversari di Giovanni Toti e Yasmine Hamza ai Mondiali di Parigi

Sono ormai imminenti i Mondiali 2025 di badminton, in programma a Parigi, in Francia, da lunedì 25 a domenica 31 agosto: sono due gli azzurri qualificati alla rassegna iridata, ovvero Yasmine Hamza nel singolare femminile e Giovanni Toti in quello maschile.

La location dei Mondiali è la stessa che lo scorso anno ha ospitato i tornei delle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero l’Adidas Arena: ai Giochi era presente Giovanni Toti, il quale nei trentaduesimi sarà opposto al rappresentante di Cina Taipei, nonché numero 20 del ranking mondiale, Lee Chia Hao.

Altrettanto ostico il sorteggio anche per l’unica azzurra in gara a Parigi, Yasmine Hamza, che lo scorso anno dovette rinunciare alla possibilità di qualificarsi ai Giochi per un infortunio che la tenne a lungo lontano dai campi: l’italiana ai trentaduesimi sarà opposta alla statunitense Zhang Beiwen, numero 27 del mondo.