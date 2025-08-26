Badminton: ai Mondiali avanti tutti i big nel martedì parigino. Hamza out

Si è conclusa la seconda giornata dei Mondiali di badminton in corso di svolgimento a Parigi, in quell’Adidas Arena che è stata aperta nel febbraio 2024 e che abitualmente ospita il Paris Basketball. Geograficamente si trova nel 18° arrondissement, zona di La Chapelle.

Si conclude definitivamente il capitolo dedicato alle presenze italiane, vista l’odierna sconfitta nel singolare femminile di Yasmine Hamza. In questo torneo, come in tutti gli altri (a parte il doppio misto che ancora deve vederle entrare in scena), le teste di serie hanno sempre avuto buon gioco nel districarsi verso l’avanzamento.

Nel singolare maschile e in quello femminile il tabellone si è allineato al secondo turno, mentre invece comincia a dipanarsi il quadro dei quarti di finale nei due tornei di doppio maschile e femminile.

Nei fatti, soltanto i fratelli Popov, spinti dal pubblico di casa, vanno vicini a un ribaltone nel doppio maschile, sfiorando l’eliminazione dei malesi, teste di serie numero 7, Mal/Tee. I due, comunque, sono al secondo turno in singolare (idem per Alex Lanier che ha giocato ieri), e nel complesso la Francia, su tutti i tabelloni, è ancora rappresentata cinque volte.

MONDIALI BADMINTON 2025: RISULTATI DI OGGI

SINGOLARE MASCHILE

Roth (GER)-Coelho (BRA) 21-16 19-21 21-18

Lee (HKG) [13]-Bjorkler (SWE) 21-9 21-17

Dwicahyo (AZE)-Watanabe (JPN) 21-19 21-18

Christie (INA) [5]-Kicklitz (GER) 21-15 21-8

Farhan (INA)-Nguyen (VIE) 22-20 21-13

Lin (TPE) [12]-Gemke (DEN) 17-21 21-18 21-14

Kim (KOR)-Viale (PER) 21-13 19-21 21-18

Vitidsarn (THA) [3]-Canjura (ESA) 21-11 21-17

Leong (MAL)-Kunzi (SUI) 21-12 21-14

Nishimoto (JPN) [14]-Wang (TPE) 21-13 21-12

Rose (ENG)-Ablan (ESP) 21-9 17-21 21-12

Chou (TPE) [6]-Louda (CZE) walkover

Nettasinghe (SRI)-Zilberman (ISR) 21-11 23-21

T. J. Popov (FRA) [15]-Gining (IDN) 21-18 19-21 25-23

Prannoy (IND)-Oldorff (FIN) 21-18 21-15

Antonsen (DEN) [2]-Matias (BRA) 21-15 21-16

SINGOLARE FEMMINILE

Kjaersfeldt (DEN)-Kuuba (EST) 21-10 21-19

Katethong (THA) [11]-Wilson (GER) 21-13 21-8

Kim (KOR)-Buhrova (UKR) 21-12 21-10

Yamaguchi (JPN) [5]-Teoh (AUS) 21-7 21-2

Vu (VIE)-Kantemyr (UKR) 22-20 21-8

Gao (CHN) [14]-Goh (MAL) 21-14 21-9

Zhang (USA)-Hamza (ITA) 21-10 21-13

Han (CHN) [3]-Chiu (TPE) 21-10 21-16

Vieira (BRA)-Azzahra (AZE) 21-16 21-14

Wardani (INA) [9]-Lo (HKG) 21-18 21-11

Hsu (TPE)-Sandorhazi (HUN) 20-22 21-15 21-12

Miyazaki (JPN) [8]-Arin (TUR) 16-21 21-12 21-14

Letshanaa (MAL)-Mehta (HKG) 21-18 21-8

Sindhu (IND) [5]-Nalbantova (BUL) 23-21 21-6

Azurmendi (ESP)-Lin (TPE) 21-14 21-16

Wang (CHN) [2]-Korosi (HUN) 21-5 21-4

DOPPIO MASCHILE

Kim/Seo (KOR) [1]-Koh/Kubo (SGP) 21-17 21-12

Carnando/Maulana (INA) [10]-Adam/Rossi (FRA) 21-8 21-9

Man/Tee (MAL) [7]-C. Popov/T. J. Popov (FRA) 21-15 13-21 21-19

Lane/Vendy (ENG) [14]-G-j. Kim/S-r. Kim (KOR) 21-18 21-16

Alfian/Ardianto (INA) [4]-Hung/Lui (HKG) 14-21 21-11 22-20

Hoki/Kobayashi (JPN) [13]-Bourakkadi/Neumann (GER) 21-15 21-11

Astrup/Rasmussen (DEN) [5]-Dunn/Pringle (SCO) 21-9 21-13

Chiu/Wang (TPE) [15]-Padiz/Villabrille (PHI) 21-15 21-18

DOPPIO FEMMINILE

Liu/Tan (CHN) [1]-Amiguet/Racloz (SUI) 21-8 21-4

Chang/Yang (TPE) [14]-Lopez/Rodriguez (ESP) 21-15 21-11

Jia/Zhang (CHN) [6]-Hubsch/Lehmann (GER) 21-3 21-5

Hsu/Lin (TPE) [13]-Albo/Inlayo (PHI) 21-15 21-13

Baek/Lee (KOR) [4]-Lambert/Pognante (FRA) 21-11 17-21 21-17

Kusuma/Pratiwi (INA) [10]-MacPherson/Torrance (SCO) 21-17 21-14

Li/Luo (CHN) [7]-Buhrova/Kantemyr (UKR) 21-11 21-16

Iwanaga/Nakanishi (JPN) [9]-de Wit (NED)/Stoliarenko (UKR) 21-8 21-10

DOPPIO MISTO

Christiansen/Boje (DEN)-Lindeman/Wu (CAN) 21-10 21-8

Dunn/MacPherson (SCO)-Lau/Li (NZL) 21-11 21-9

Farias/Lima (BRA)-Ivancic/Polanc (SLO) 21-19 21-14

Ye/Chan (TPE)-Smith/Gai (USA) 21-11 21-10

Kapoor/Gadde (IND)-Leong/Ng (MAC) 18-21 21-16 21-18

Tomic/Vitman (SRB)-M. Zilberman/S. Zilberman 21-11 21-6

Rivaldy/Mentari (INA)-Lu/Hung (TPE) 14-21 21-15 21-16

Magee/Ryan (IRE)-L. Wang/E. Wang (USA) 21-10 21-10

Easton/Tolman (ENG)-J. Lai/C. Lai (CAN) 19-21 21-18 21-16

Chen/Hsu (TPE)-Martinez/Soto (GUA) 21-6 21-10

Shimogami/Hobara (JPN)-Titov/Kantemyr (UKR) 21-12 21-14

Hee/Jin (SGP)-K. Mammeri/T. Mammeri (ALG) 21-10 21-18

Bourakkadi/Michalski (GER)-Alhasanov/Nuriyeva (AZE) 21-8 21-10

Teeraratsakul/Muenwong (THA)-Maio/Palermo (FRA) 14-21 21-13 21-14

Lee/Chae (KOR)-Pringie/Andrew (SCO) 21-14 21-16

Hemming/van Leeuwen (ENG)-Garcia/Rodriguez (ESP) 21-16 17-21 21-14