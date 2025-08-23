ATP Winston Salem 2025, la finale sarà tra Van de Zandschulp e Fucsovics

Saranno l’olandese Botic Van de Zandschulp e l’ungherese Marton Fucsovics a contendersi il titolo dell’ATP 250 di Winston Salem. Una giornata con il doppio impegno per Van de Zandschulp, visto che a causa della pioggia dei giorni precedenti ha dovuto recuperare anche il match dei quarti di finale, battendo il cinese Bu Yunchaokete con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Qualche ora dopo questa battaglia l’olandese è tornato in campo e ha affrontato il francese Giovanni Mpetshi Perricard, che sarà l’avversario di Lorenzo Musetti al primo turno degli imminenti US Open. Il numero 92 del mondo si è ripetuto, battendo il transalpino con il punteggio 6-4 7-5 e guadagnandosi così la prima finale della stagione. Van de Zandschulp va ancora a caccia del primo titolo ATP della carriera, avendo perso entrambe le finali giocate sula terra rossa di Monaco di Baviera e sempre contro Holger Rune.

In finale van de Zandschulp se la vedrà dunque contro l’ungherese Marton Fucsovics, che arriva a quest’ultimo atto con il pieno delle energie, visto che ha sfruttato il ritiro dell’americano Sebastian Korda, che non è nemmeno sceso in campo. Anche per il tennista magiaro si tratta della prima finale stagionale, ma la quinta in carriera con anche due vittorie sempre sulla terra rossa a Ginevra (2018) e Bucarest (2024).

RISULTATI ATP WINSTON SALEM 2025

QUARTI DI FINALE

Van de Zandschulp (Ned) b. Bu (Chn) 6-3 5-7 6-4

SEMIFINALI

Fucsovics (Hun) b. Korda (Usa) ret.

Van de Zandschulp (Ned) b. Mpetshi Perricard (Fra) 6-4 7-5