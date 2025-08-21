ATP Winston-Salem 2025, eliminati Sonego e Darderi. Fuori anche Diallo, ai quarti Korda

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 250 di Winston Salem. Lorenzo Sonego non riuscirà a difendere il titolo vinto l’anno scorso, visto che è stato sconfitto da Jaume Munar, già giustiziere al turno precedente di Mattia Bellucci. Lo spagnolo si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-1. Non ci sarà derby iberico per Munar, visto che nei quarti affronterà l’ungherese Marton Fucsovics, che ha superato Roberto Bautista Agut per 6-4 6-3.

Brutta sconfitta per Luciano Darderi, numero tre del seeding, che cede malamente in due set per 6-3 6-1 in neanche un’ora di gioco al serbo Miomir Kecmanovic, che adesso se la vedrà nei quarti con l’americano Sebastian Korda. Lo statunitense ha rimontato il polacco Kamil Majchrzak, imponendosi per 6-7 6-3 6-4.

Esce di scena anche la testa di serie numero quattro, il canadese Gabriel Diallo, sconfitto a sorpresa (soprattutto per il punteggio) dal serbo Hamad Medjedovic in due set per 6-4 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Nei quarti di finale Medjedovic affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, che ha superato nel derby transalpino il connazionale Alexandre Muller con il punteggio di 6-3 6-2.

Giornata da dimenticare per il tennis argentino. Prima è stato Mariano Navone a lasciare il torneo, battuto con un duplice 6-4 dal cinese Bu Yunchaokete; mentre successivamente nell’ultimo match Sebastian Baez è stato rimontato dall’olandese Botic Van de Zandschulp, che si è imposto per 0-6 6-1 6-4.

RISULTATI ATP WINSTON SALEM 2025

Kecmanovic (Srb) b. Darderi (Ita) 6-3 6-1

Korda (Usa) b. Majchrzak (Pol) 6-7 6-3 6-4

Fucsovics (Hun) b. Bautista Agut (Esp) 6-4 6-3

Mpetshi Perricard (Fra) b. Muller (Fra) 6-3 6-2

Medjedovic (Srb) b. Diallo (Can) 6-4 6-2

Munar (Esp) b. Sonego (Ita) 4-6 6-4 6-1

Bu (Chn) b. Navone (Arg) 6-4 6-4

Van de Zandschulp (Ned) b. Baez (Arg) 0-6 6-1 6-4