ATP Winston Salem 2025, Arnaldi subito sconfitto da Van de Zandschulp

Si ferma subito il cammino di Matteo Arnaldi nel torneo ATP 250 di Winston Salem. Il tennista ligure, testa di serie numero sei (con un bye dunque al primo turno), è stato sconfitto in due set da Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e trentadue minuti di gioco. Purtroppo l’olandese si conferma davvero un ostacolo insuperabile per l’azzurro, che ha perso tutte le tre sfide finora giocate con il numero 92 del mondo, che lo aveva già battuto in questa stagione al primo turno a Wimbledon.

Non sono bastati otto ace ad Arnaldi, che ha comunque raccolto poco con la prima di servizio, vincendo il 66% dei punti con questo colpo, rispetto ad un eccellente 89% dell’avversario. Molto diverso anche il rendimento con la seconda, con l’olandese che ha vinto il 60% dei punti quando ha servito la seconda, mentre per Arnaldi appena il 39%.

Fin da inizio partita Arnaldi si è trovato in difficoltà nei suoi turni di servizio. Il ligure ha salvato una palla break sia nel primo sia nel terzo game, ma il break è comunque nell’aria ed arriva nel quinto gioco. Van de Zandschulp si porta sullo 0-40 e alla fine riesce a strappare il servizio all’azzurro alla seconda palla break. Arnaldi non riesce assolutamente a reagire e nel nono game perde a zero la battuta, finendo per cedere il set per 6-3.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio, ma Arnaldi continua a non avere occasioni in risposta. L’equilibrio viene spezzato nel sesto game ancora da Van de Zandschulp, che sfrutta la palla break a sua disposizione. Nell’ottavo gioco Arnaldi cancella due match point e resta attaccato al match, ma Van de Zandschulp riesce comunque a chiudere ancora sul 6-3, staccando il biglietto per gli ottavi di finale.