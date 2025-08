ATP Toronto 2025, Fritz vince la battaglia con Lehecka. Ai quarti anche Rublev e De Minaur

Si sono delineati anche gli ultimi quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. Termina proprio sul più bello il cammino di Flavio Cobolli nel torneo canadese, visto che il tennista romano è stato sconfitto in tre set dall’americano Ben Shelton con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (1) dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco. Resta il rimpianto per la possibilità di Cobolli di servire per il match sul 5-4 del terzo set, con il romano che si è bloccato e con Shelton che ha approfittato del momento, recuperando e poi vincendo al tie-break, per quello che è stato il centesimo successo in carriera a livello ATP per l’americano.

Nei quarti di finale la testa di serie numero quattro affronterà Alex de Minaur. Vittoria sofferta anche per l’australiano, che ha superato l’americano Frances Tiafoe in tre set con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Il break decisivo è arrivato proprio sul finale del terzo set, quando il tie-break sembrava poter essere il finale più scontato.

Quasi allo scoccare delle tre ore di gioco Taylor Fritz riesce a staccare il biglietto per i quarti di finale a Toronto. Il numero due del seeding è uscito vincitore da una pazzesca battaglia contro il ceco Jiri Lehecka. Ci sono voluti tre tie-break per vedere l’americano imporsi 7-6 (3) 6-7 (5) 7-6 (5) dopo una partita nella quale nessuno dei due giocatori ha mai perso il proprio servizio, con Fritz che ha annullato nove palle break, mentre Lehecka cinque.

Adesso Fritz se la dovrà vedere contro Andrey Rublev, che torna a giocare un quarto di finale in un 1000 addirittura da quello di Cincinnati dell’anno scorso. Il russo ha sfruttato anche il ritiro dello spagnolo Alejandro Davidivoch Fokina in avvio di terzo set, con Rublev che stava comandando nel punteggio, dopo aver rimontato anche un set di svantaggio (6-7 7-6 3-0)

RISULTATI ATP TORONTO 2025

De Minaur (Aus) b. Tiafoe (Usa) 6-2 4-6 6-4

Rublev (Rus) b. Davidovich Fokina (Esp) 6-7 7-6 3-0 ret.

Shelton (Usa) b. Cobolli (Ita) 6-4 4-6 7-6

Fritz (Usa) b. Lehecka (Cze) 7-6 6-7 7-6