ATP Cincinnati, Carlos Alcaraz sfiderà Luca Nardi negli ottavi di finale. Avanzano Rublev e Khachanov

Calato il sipario sulla giornata di incontri del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio la pioggia ha fatto visita e ha costretto in primis a un’interruzione e poi sul finire del programma all’interruzione definitiva. Sostanzialmente la sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Brandon Nakashima (6-4 5-4 per il tedesco al servizio) si disputerà quest’oggi come 2° match sul Grandstand), allo stesso modo del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e l’iberico Roberto Bautista Agut.

Detto questo, venendo alle partite terminate, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) ha piegato in maniera chiara il serbo Hamad Medjedovic (n.72 del ranking) col punteggio di 6-4 6-4. Negli ottavi di finale, dunque, lo spagnolo giocherà contro il nostro Luca Nardi (n.98 del mondo), a segno con lo score di 6-2 2-1 contro il ceco Jakub Mensik (n.17 ATP), ritiratosi nel 2° parziale.

Prosegue l’avventura dei russi Andrey Rublev e Karen Khachanov. Il n.11 del ranking l’ha spuntata contro l’australiano Alexei Popyrin (n.19 ATP) in rimonta sullo score di 6-7 (5) 7-6 (5) 7-5 in un match di 3 ore e 28 minuti di gioco. Il rivale di Rublev sarà l’argentino Francisco Comesana agli ottavi, a segno anch’egli in rimonta contro l’americano Reilly Opelka (n.73 del ranking) con lo score di 6-7 (4) 6-4 7-5, salvando tre match-point. Più agevola la vittoria di Khachanov contro lo statunitense Jenson Brooksby (n.101 ATP) per 6-3 6-3. Il russo (n.12 del ranking) attende il vincente della sfida tra Zverev e Nakashima.

Missione compiuta per il ceco Jiri Lehecka (n.26 del mondo), a segno col punteggio di 7-6 (5) 7-6 (3) contro l’australiano Adam Walton (n.85 del ranking). Lehecka attende l’esito della sfida tra Shelton e Bautista-Agut per conoscere il nome del prossimo avversario.