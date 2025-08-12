ATP Cincinnati 2025, sorprese nel tabellone di Sinner: fuori Paul e Tsitsipas, avanzano Tiafoe e Rune

Il torneo ATP di Cincinnati prosegue con i match dei sedicesimi di finale della parte alta del tabellone. Avanzano agli ottavi di finale il danese Holger Rune e lo statunitense Taylor Fritz. Il francese Adrian Mannarino elimina l’americano Tommy Paul e sfiderà Jannik Sinner negli ottavi di finale.

Il danese Holger Rune, testa di serie numero 7, supera di slancio il secondo ostacolo del suo cammino. Il danese regola 7-6(4) 6-3, in un’ora e trentacinque minuti, lo statunitense Alex Michelsen. Taylor Fritz, testa di serie numero 4, batte 7-6(4) 7-5, in due ore e un minuto, Lorenzo Sonego. Vince un’autentica maratona Adrian Mannarino. Il giocatore transalpino, proveniente dalle qualificazioni, doma 5-7 6-3 6-4, in due ore e quaranta minuti, lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 13.

Il qualificato francese Terence Atmane, numero 136 ATP, piega 6-3 6-4, in un’ora e diciannove minuti, il brasiliano Joao Fonseca. Il numero uno del mondo Jannik Sinner doma 6-2 7-6(6), in poco meno di due ore, il canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 30. Non si ferma l’avanzata di Benjamin Bonzi. Il francese rimonta 6-7(4) 6-3 6-4, in due ore e ventinove minuti, il greco Stefanos Tsitsipas.

Felix Auger-Aliassime, ventitreesimo favorito del seeding, approfitta del ritiro del francese Arthur Rinderknech sul punteggio di 7-6(4) 4-2 a proprio favore. Lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 10 del tabellone, supera 6-4 6-4, in un’ora e ventiquattro minuti, il francese Ugo Humbert.