ATP Cincinnati 2025 oggi in tv: orari 12 agosto, ordine di gioco, programma, streaming

Il torneo di Cincinnati 2025 completa l’allineamento agli ottavi di finale; in programma ci sono i match della parte bassa del tabellone di singolare maschile e del singolare femminile. Prosegue anche il percorso della competizione di doppio femminile e inizia il cammino del doppio maschile.

L’Italia schiera il tridente per incrementare il contingente agli ottavi di finale. Jasmine Paolini, dopo aver superato l’esame Maria Sakkari, torna in campo per guadagnarsi gli ottavi di finale. La testa di serie numero sette deve superare la statunitense Ashlyn Krueger per entrare tra le migliori sedici del torneo.

Luca Nardi è atteso da un test più che probante, ma ha voglia di continuare a stupire. Nei sedicesimi di finale il tennista marchigiano sfida il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 16. Un nuovo e prestigioso successo aprirebbe le porte degli ottavi di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Non ha alcuna intenzione di fermare la propria corsa Lucia Bronzetti. La numero 61 del ranking WTA affronta la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 23. Il compito è sicuramente molto difficile, la voglia di stupire e la serenità di chi non ha nulla da perdere potrebbero rivelarsi armi preziose.

Inizia il torneo di doppio maschile. Andrea Vavassori e Simone Bolelli, titolari della quinta testa di serie, affrontano la coppia formata dallo statunitense Nathaniel Lammons e dall’olandese David Pel. Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sfidano il tandem argentino Maximo Gonzalez-Andres Molteni.

Sarà possibile seguire il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati su Sky Sport Uno (201), a partire dalle 19:30, Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Il torneo femminile sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis, mentre gli appassionati potranno seguire entrambe le manifestazioni in diretta streaming su SkyGo e NOW. Il torneo maschile sarà trasmesso anche su Tennis Tv, quello femminile anche su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis.

CALENDARIO CINCINNATI OPEN 2025 OGGI

P&G Center Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Reilly Opelka (USA)- Francisco Comesana (ARG)

Hamad Medjedovic (SRB)- Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Dayana Yastremska (UKR) [32]– Coco Gauff (USA) [2]

Sessione serale

Non prima delle 1:00 Magda Linette (POL) [31]- Jessica Pegula (USA) [4]

Ben Shelton (USA) [5] – Roberto Bautista Agut (ESP)

Grandstand

Sessione diurna

Ore 17:00 Iva Jovic (USA)-Barbora Krejcikova (CZE)

Jasmine Paolini (ITA) [7]– Ashlyn Krueger (USA) [26]

Karen Khachanov (RUS) [14]– Jenson Brooksby (USA) [WC]

Sessione serale

Non prima delle 1:00 Brandon Nakashima (USA) [27] – Alexander Zverev (GER) [3]

Clara Tauson (DEN) [16]- Veronika Kudermetova (RUS)

Court 3

Ore 17:00 Alexei Popyrin (AUS) [21]- Andrey Riblev (RUS) [9]

Jakub Mensik (CZE) [16]- Luca Nardi (ITA) [LL]

Varvara Gracheva (FRA) [Q]- Karolina Muchova (CZE) [11]

Lucia Bronzetti (ITA) – Jelena Ostapenko (LAT) [23]

Champions’ Court

Ore 17:00 Ella Seidel (GER) [Q]- McCartney Kessler (USA) [29]

Romain Arneodo/Robert Galloway (MON/USA) –Tallon Griekspoor/Alex Michelsen (NED/USA)

Christian Harrison/Evan King (USA) [7]- Andre Goransson/Sem Verbeek (SWE/NED)

Jiri Lehecka(CZE) [22] – Adam Walton (AUS)

Peyton Stearns/Marketa Vondrousova (USA/CZE) – Timea Babos/Luisa Stefani(HUN/BRA) [7]

Court 10

Ore 17:00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) [6]– Nathaniel Lammons/David Pel (USA/NED)

Giuliana Olmos/ Aldila Sutjiadi (MEX/INA) -Gabriela Dabrowski/ Erin Routliffe (CAN/NZL) [2]

Alternate– Nicole Melichar-Martinez/ Liudmila Samsonova(USA/RUS)

Shuko Aoyama/Cristina Bucsa(JPN/SPA)- Caty McNally-Linda Noskova(USA/CZE)

Alternate-Asia Muhammad/ Demi Schuurs (USA/NED) [5]

Court 4

Ore 17:00 Nuno Borges/Tomas Machac (POR/CZE)- Julian Cash/Lloyd Glasspool (GBR) [2]

Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego (ITA)– Maximo Gonzalez/Andres Molteni(ARG)

Luciano Darderi/Stefanos Tsitsipas(ITA/GRE) – Hugo Nys/ Edouard Roger-Vasselin (MON/FRA)

Fernando Romboli/ John-Patrick Smith (BRA/AUS)– Joe Salisbury/Neal Skupski(GBR) [5]

Yuki Bhambri/ Michael Venus (IND/NZL)– Francisco Cabral/ Lucas Miedler (POR/AUT)

PROGRAMMA CINCINNATI OPEN 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), femminile anche in chiaro su SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now; maschile anche su Tennis Tv; femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis