ATP Cincinnati 2025, Musetti/Sonego già ai quarti in doppio: ritiro di Lehecka/Mensik

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti superano gli ottavi di finale a Cincinnati senza scendere in campo: la coppia azzurra, che avrebbe dovuto affrontare i cechi Jiří Lehečka e Jakub Menšík, ne sfrutta il ritiro ed avanza direttamente ai quarti di finale.

Il torneo di categoria ATP Masters 1000, infatti, nella giornata di ieri aveva visto il ritiro del ceco Jakub Menšík nel corso del match di singolare contro un altro azzurro, Luca Nardi, che è approdato così agli ottavi, e probabilmente è proprio quello stop ad aver convinto i cechi ad un ritiro precauzionale in doppio.

La coppia italiana, invece, ora affronterà i vincenti del match tra gli alternate Lucas Miedler e Francisco Cabral e la coppia numero 8, Édouard Roger-Vasselin/Hugo Nys, che si affronteranno domani. Il ritiro di Lehečka/Menšík non era scontato: l’azzurro Luciano Darderi, dopo il ritiro in singolare, ieri ha disputato il doppio in coppia con il greco Stefanos Tsitsipas, uscendo al primo turno.