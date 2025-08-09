ATP Cincinnati 2025, il tabellone di doppio: al via Bolelli/Vavassori e Musetti/Sonego. Compagni stranieri per Cobolli e Darderi

Il tabellone di doppio maschile del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati vedrà ai nastri di partenza due coppie tutte italiane e sei azzurri nel complesso: presenti Simone Bolelli/Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 6, e Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego, mentre avranno compagni stranieri Luciano Darderi e Flavio Cobolli, iscritti rispettivamente con l’ellenico Stefanos Tsitsipas e con l’iberico Alejandro Davidovich Fokina.

Nella parte alta del tabellone sono inseriti Musetti/Sonego, che avranno un cammino molto duro: esordio contro gli ostici argentini González/Molteni ed eventuale ottavo probabilmente contro la coppia numero 3, Heliövaara/Patten. Impegno duro al primo turno anche per Darderi e Tsitsipas, che saranno opposti alla coppia numero 8, formata dal monegasco Hugo Nys e dal francese Édouard Roger-Vasselin.

Nella parte bassa del main draw, invece, Bolelli/Vavassori, accreditati del numero 6 del seeding, inizieranno contro lo statunitense Nathaniel Lammons ed il neerlandese David Pel, con possibile incrocio ai quarti con la coppia numero 2, composta dai britannici Cash/Glasspool. Per Cobolli e Davidovich Fokina, infine, esordio contro il neerlandese Tallon Griekspoor e lo statunitense Alex Michelsen e possibile ottavo di finale contro gli statunitensi Harrison/King, coppia numero 7.

TABELLONE DOPPIO ATP MASTERS 1000 CINCINNATI 2025

Marcelo Arévalo/Mate Pavić (1)-Karen Khachanov/Andrey Rublev

Rohan Bopanna/Ethan Quinn (WC)-Marcelo Melo/Alexander Zverev

Austin Krajicek/Mackenzie McDonald (WC)-Sadio Doumbia/Brandon Nakashima

Félix Auger-Aliassime/Denis Shapovalov-Joe Salisbury/Neal Skupski (5)

Harri Heliövaara/Henry Patten (3)-Jiří Lehečka/Jakub Menšík

Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego-Máximo González/Andrés Molteni

Yuki Bhambri/Michael Venus-Gabriel Diallo/Ben Shelton

Luciano Darderi/Stefanos Tsitsipas-Hugo Nys/Édouard Roger-Vasselin (8)

Christian Harrison/Evan King (7)-Andre Goransson/Sem Verbeek

Flavio Cobolli/Alejandro Davidovich Fokina-Tallon Griekspoor/Alex Michelsen

Nikola Mektić/Rajeev Ram-Adam Pavlásek/Jan Zieliński

John Peers/Jackson Withrow-Kevin Krawietz/Tim Pütz (4)

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (6)-Nathaniel Lammons/David Pel

Robert Cash/JJ Tracy (WC)-Pedro Martínez/Casper Ruud

Guido Andreozzi/Sander Arends-Matthew Ebden/Jordan Thompson

Nuno Borges/Tomáš Macháč-Julian Cash/Lloyd Glasspool (2)