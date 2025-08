ATP Cincinnati 2025, buona la prima per Nardi nelle qualificazioni

Buona la prima per Luca Nardi nelle qualificazioni per il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano ha sconfitto in due set l’americano Aidan Mayo, numero 285 del mondo e che ha ricevuto una wild card. Il marchigiano si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e ventotto minuti di gioco e nel prossimo turno affronterà il belga Alexander Blockx.

Una buona prestazione per Nardi, che ha chiuso il match con cinque ace ed il 75% di punti vinti quando ha servito la prima. Con la seconda, invece, percentuale bassa per il marchigiano (40%). Nardi ha concluso l’incontro con 24 vincenti contro i 21 dell’avversario, che ha commesso più errori non forzati (32 contro 26).

Il primo a rompere l’equilibrio nel match è proprio Nardi, che strappa il servizio all’avversario nel quarto game. Mayo, però, reagisce subito e trova l’immediato controbreak. L’azzurro torna subito avanti di un break, togliendo il servizio nel sesto game. Nardi non concede più nulla e va a chiudere il set sul 6-3.

In avvio di secondo set Nardi deve difendere una palla break. Scampato il pericolo il numero 97 del mondo ha ottenuto il break prima nel terzo e poi in un lunghissimo quinto game, vinto solo alla sesta occasione di break. Nardi scappa via nel punteggio e alla fine chiude al secondo match point sul 6-2.