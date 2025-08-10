ATP Cincinnati 2025, avanzano ai sedicesimi Holger Rune, Tommy Paul e Taylor Fritz

La terza giornata del torneo ATP di Cincinnati si caratterizza per i match dei trentaduesimi della parte alta del tabellone. Passano il turno il danese Holger Rune, gli statunitensi Tommy Paul e Taylor Fritz. Esordio sul velluto per Jannik Sinner. Vince Sonego, escono Musetti e Cobolli.

Il danese Holger Rune, testa di serie numero 7, regola 7-5 7-6(5), in un’ora e cinquantanove minuti, il russo Roman Safiullin. Il francese Arthur Rinderknech rimonta 6-7(5) 6-4 6-2 il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 11 e firma così una delle sorprese di giornata. L’americano Alex Michelsen, ventottesimo favorito del seeding, recupera un set di svantaggio e batte 3-6 6-3 6-4 il francese Corentin Moutet. Taylor Fritz, testa di serie numero 4, liquida 6-4 6-4 il connazionale Emilio Nava.

Benjamin Bonzi si conferma un cliente ostico per i tennisti italiani. Il transalpino doma 5-7 6-4 7-6(4), in due ore e quarantanove minuti, Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8. L’americano Tommy Paul, numero 13 del seeding, travolge 6-2 6-2, in un’ora e trentadue minuti, lo spagnolo Pedro Martinez. Il canadese Felix Auger-Aliassime prevale 6-2 7-6(3), in due ore, sull’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Debutto vincente per Stefanos Tsitsipas. Il giocatore ellenico, venticinquesimo favorito del seeding, s’impone 7-6(3) 6-2 sull’ostico giocatore ungherese Fabian Marozsan. Il veterano transalpino Adrian Mannarino tira fuori una delle sue migliori versioni ed elimina 6-3 6-3 il ceco Tomas Machac, testa di serie numero 19. Il canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 30, piega 7-5 6-4, in un’ora e trentadue minuti, l’argentino Sebastian Baez e sfiderà Jannik Sinner nei sedicesimi finali.

Il numero uno del mondo torna in campo dopo il trionfo di Wimbledon e inizia il cammino nel torneo lasciando due soli game al colombiano Daniel Galan, spazzato via 6-1 6-1 in poco meno di un’ora. Il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 20, supera 6-3 6-4, in un’ora e otto minuti, il giocatore di Honk Hong Coleman Wong. Il brasiliano Joao Fonseca approfitta del ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina sul punteggio di 6-7(4) 5-4 e accede ai sedicesimi. Lorenzo Sonego, testa di serie numero 31, doma 6-3 7-6(4) il belga Zizou Bergs. Si ferma subito la corsa di Flavio Cobolli. Il francese Terence Atmane vince 6-4 3-6 7-6(5), in due ore e sedici minuti, la battaglia con il giocatore romano. Frances Tiafoe, finalista dello scorso anno, regola 6-4 6-3, in un’ora e trentuno minuti, lo spagnolo Roberto Carballes Baena.