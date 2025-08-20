Atletica
Atletica, 6 italiani iscritti a Bruxelles in Diamond League. C’è Folorunso, derby azzurro negli 800
Venerdì 22 agosto è in programma a Bruxelles il Memorial Van Damme 2025, quattordicesimo appuntamento stagionale della Diamond League. Il meeting belga rappresenterà l’ultima tappa della regular season del massimo circuito itinerante internazionale di atletica e stabilirà dunque l’elenco dei qualificati per le Finali di Zurigo, previste dal 27 al 28 agosto.
Nell’entry list dell’evento figurano 6 atleti italiani, anche se due di loro si cimenteranno in una gara non valevole per il circuito dei diamanti. Stiamo parlando di Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu, chiamati ad una prestazione di alto livello sugli 800 metri per avere riscontri positivi a poche settimane dal via dei Campionati Mondiali di Tokyo (13-21 settembre).
Per quanto riguarda invece le prove che assegnano punti in ottica Zurigo vedremo in azione nel salto in alto Marco Fassinotti, con l’obiettivo di trovare una grande misura per sperare in una difficile qualificazione in extremis alle Finali di Diamond League e per consolidare la sua situazione nel ranking mondiale in vista delle convocazioni per la rassegna iridata.
Italia che verrà rappresentata a Bruxelles anche da Ayomide Folorunso (già certa del pass per Zurigo) nei 400 ostacoli, Roberta Bruni (vicina alla qualificazione per le Finals) nel salto con l’asta e la fresca campionessa italiana degli 800 Marta Zenoni in gara sulla distanza dei 1500 metri per cercare di migliorare il 3:59.16 stabilito lo scorso 19 luglio a Londra (come passaggio del suo record nazionale sul miglio).