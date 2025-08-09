Atletica, Serena Di Fabio: “Ho preso l’iniziativa, la spagnola ha fatto il suo cambio. Volevo la medaglia”

Serena Di Fabio ha regalato grandi emozioni sulla pista di Tampere (Finlandia), dove ha conquistato la medaglia d’argento sui 10.000 metri di marcia e si è confermata sul podio di un grande evento internazionale dopo il trionfo ottenuto lo scorso anno nella rassegna continentale riservata agli under 18. L’abruzzese ha anche siglato il nuovo record italiano under 20 (43:56.25).

La 17enne si è resa protagonista di un importante cambio di ritmo a metà gara, tirando un andatura da 4:14 al chilometro per il sesto e il settimo 1000. Dopo il forcing di notevole caratura tecnica è rimasta sola con la spagnola Sofia Santacreu, che a seicento metri dal traguardo ha accelerato e si è involata in solitaria verso il traguardo, difendendo il titolo conquistato nell’ultima edizione.

Serena Di Fabio ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È andata come speravo, l’obiettivo era la medaglia, e in caso di record italiano sarei stata ancora più felice. Ho deciso di prendere l’iniziativa, sapevo che la spagnola avrebbe tenuto duro e così è successo, ha fatto uno dei suoi ‘cambi’ che mi aspettavo e purtroppo non sono riuscita a seguirla“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Siamo passate veramente molto lente a metà gara, quindi per il record non ci speravo più, invece con 21:15 nella seconda parte ho fatto anche il mio personale sui 5000. Un grazie particolare va al mio allenatore Nicola Piro, è sempre al mio fianco, è il primo a credere in me. Mi emoziono a parlare di lui perché abbiamo un rapporto speciale: gli sarò per sempre grata”.