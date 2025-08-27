Atletica, Roberta Bruni fa un altro passo avanti dopo l’infortunio. Katie Moon vince la Diamond League

Roberta Bruni si sta lasciando alle spalle l’infortunio occorsole un paio di mesi fa a Parigi e prosegue il proprio percorso di avvicinamento ai Mondiali, che andranno in scena a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. La primatista italiana di salto con l’asta ha preso parte alle finali della Diamond League in virtù della grande costanza di risultati espressa nella prima parte di stagione sul massimo circuito internazionale itinerante e a Zurigo (Svizzera) ha compiuto un passo in avanti rispetto a quanto fatto venerdì a Bruxelles.

La 31enne romana aveva lasciato il Belgio con la misura di 4.24 valsa l’undicesima piazza, oggi ha valicato 4.45 metri al primo tentativo e ha poi commesso tre errori a 4.55, meritandosi la sesta posizione tra le big della specialità. L’azzurra, brava a rientrare tra le migliori sei dopo le quattordici tappe per meritarsi l’accesso agli atti conclusivi, ha compiuto un grande sforzo per rimettersi in sesto dopo l’infortunio e a questo punto spera di salire di un ulteriore gradino in vista della rassegna iridata.

A vincere la gara, che è stata anticipata di un giorno rispetto al programma originario a causa delle avverse previsioni meteo annunciate per il giovedì nella località elvetica, è stata la statunitense Katie Moon, che ha valicato 4.82 al primo tentativo (poi un nullo a 4.89 e due a 4.90, a risultato acquisito). La Campionessa del Mondo ha così regolato la connazionale Sandi Norris, che si era portata al comando superando 4.75 al primo affondo, poi ha commesso un errore 4.82, è stata superata, si è tenuta due prove per 4.89 e le ha fallite.

Terza piazza per l’altra americana Emily Grove (4.75 alla terza), a precedere la svizzera Angelica Moser (4.65 alla prima) e la slovena Tina Sutej (4.65 alla terza). Il pomeriggio delle finali di Diamond League proseguirà con le gare di getto del peso (l’Italia punta su Leonardo Fabbri), di salto in lungo maschile (grande attesa per Mattia Furlani), di salto con l’asta maschile (Armand Duplantis firmerà un nuovo record del mondo?) e di salto in alto femminile.