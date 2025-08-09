Atletica oggi in tv, Meeting Brazzale 2025: orari, programma, tv, streaming

Non ci saranno solamente gli Europei Under 20 di Tampere nel menù del weekend per l’atletica leggera internazionale, infatti stasera lo stadio Renato Mancassola di Lonigo (in provincia di Vicenza) ospiterà il settimo Meeting Brazzale. Una settimana dopo gli Assoluti di Caorle, alcuni azzurri effettuano un nuovo test in Veneto nella preparazione verso i Mondiali di Tokyo.

Occhi puntati in pista sul primatista italiano dei 400hs Alessandro Sibilio che si cimenta nel giro di pista senza barriere, ma anche sullo sprinter argento mondiale della staffetta Roberto Rigali nei 100 metri e su Elena Bellò negli 800. Da seguire con attenzione le pedane, infatti sono attesi Zane Weir e Nick Ponzio nel peso e le finaliste olimpiche di Parigi 2024 Daisy Osakue nel disco ed Elisa Molinarolo nell’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare, il palinsesto tv e streaming della settima edizione del Meeting Brazzale. La kermesse veneta sarà visibile in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv oggi (sabato 9 agosto) a partire dalle ore 18.15, ma non avrà copertura televisiva.

CALENDARIO MEETING BRAZZALE 2025

Sabato 9 agosto

18.15 Salto in lungo (maschile)

18.15 Salto con l’asta (femminile)

18.15 Lancio del disco (femminile)

19.00 Salto in alto (femminile)

19.20 400 metri (femminile)

19.30 Getto del peso (maschile)

19.30 Tiro del giavellotto (maschile)

19.30 Salto triplo (femminile)

20.00 100 metri (maschile)

20.10 100 metri (femminile)

20.20 800 metri (femminile)

20.30 800 metri (maschile)

PROGRAMMA MEETING BRAZZALE 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: www.atleticaitaliana.tv