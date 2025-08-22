Atletica oggi in tv, Diamond League Bruxelles 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 22 agosto, lo stadio Re Baldovino di Bruxelles ospiterà il Memorial Van Damme 2025, quattordicesimo appuntamento stagionale della Diamond League. Nella capitale belga va in scena l’ultima tappa della regular season del massimo circuito itinerante internazionale di atletica, che completerà il quadro dei qualificati per le Finali di Zurigo (27-28 agosto).

Attesi sei atleti italiani, tra cui un paio che si giocano proprio il pass per le Finals come Marco Fassinotti nel salto in alto e la primatista nazionale Roberta Bruni nell’asta al rientro dall’infortunio di Parigi. Iscritti anche Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Marta Zenoni nei 1500 e gli ottocentisti Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu in una gara non valida per il circuito dei diamanti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Bruxelles. Il meeting belga verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2025

Venerdì 22 agosto

18.29 Salto in alto (maschile)

18.36 Getto del peso (femminile)

18.50 Lancio del disco (maschile)

19.34 Salto con l’asta (femminile)

19.36 800 metri (maschile) – non valevole per la Diamond League

19.53 100 metri (maschile) – non valevole per la Diamond League

20.04 400 ostacoli (femminile)

20.11 1500 metri (femminile)

20.19 Tiro del giavellotto (maschile)

20.22 200 metri (maschile)

20.29 3000 siepi (maschile)

20.42 Salto triplo (femminile)

20.45 100 metri (femminile)

20.51 5000 metri (femminile)

21.13 1500 metri (maschile)

21.41 400 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 e Sky Sport Arena, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES

Salto in alto (maschile): Marco Fassinotti.

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni.

800 metri (maschile): Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu.

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso.

1500 metri (femminile): Marta Zenoni.