Atletica, Molinarolo supera 4.52 al Meeting di Brazzale. Sibilio si testa sui 400, Weir sconfitto da Ferrara

A Lonigo (in provincia di Vicenza) è andato in scena il Meeting di Brazzale, ormai giunto alla settima edizione. Elisa Molinarolo ha vinto la gara di salto con l’asta superando 4.52 metri al primo tentativo, eguagliando la misura raggiunta settimana scorsa agli Assoluti. Passo in avanti di Daisy Osakue, che ha toccato 61.67 metri nel lancio del disco dopo il 61.20 dei Campionati Italiani.

Alessandro Sibilio ha deciso di cimentarsi sul giro di pista senza barriere: il primatista italiano e vice campione d’Europa dei 400 ostacoli si è disteso sul rettilineo conclusivo e ha vinto in rimonta con il tempo di 45.84, a due centesimi dal suo stagionale e fornendo un’ottima impressione dopo un paio di mesi complicati per problemi fisici.

Zane Weir si è fermato a 20.71 metri nel getto del peso e ha perso contro Riccardo Ferrara, capace di toccare lo stagionale (20.76). Elena Bellò ha primeggiato sugli 800 metri in 2:01.85, Roberto Rigali ha fatto suoi i 100 metri in 10.43 (0,3 m/s di vento a favore) contro i classe 2005 Filippo Dezza (10.44) e Filippo Padovan (10.45).

La serba Aleksandra Pesic ha avuto la meglio sui 400 metri (53.64), Giovanni Frattini ha regolato Michele Fina nel tiro del giavellotto (74.04 a 73.3), la tedesca Sarah Michelle Kudla ha fatto suo il salto triplo (13.56), il salto in alto porta la firma di Giulia De Marchi (1.80).