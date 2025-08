Atletica, marcia ambiziosa agli Europei U20. Il nuovo talento Giuseppe Disabato, ma non solo…

L’Italia sogna in grande nella marcia verso gli imminenti Campionati Europei Under 20 di atletica 2025, in programma da giovedì 7 a domenica 10 agosto. La spedizione azzurra del tacco e punta impegnata a Tampere (in Finlandia) si preannuncia infatti estremamente competitiva in campo femminile e ancor di più al maschile nei 10.000 metri su pista.

Giuseppe Disabato sarà il favorito principale per la medaglia d’oro, presentandosi alla rassegna continentale da leader delle liste europee U20 stagionali con un vantaggio di addirittura due minuti sul resto della concorrenza grazie al sensazionale 39:24.99 realizzato lo scorso 13 aprile a Prato. Il bronzo mondiale juniores in carica ha dunque tutte le carte in regola per migliorare il terzo posto ottenuto a soli 16 anni nella precedente edizione degli Europei Under 20 andata in scena nel 2023 a Gerusalemme.

Oltre a Disabato l’Italia potrà contare tra gli uomini anche su altre due carte importanti come il campione continentale U18 in carica Alessio Coppola e Omar Moretti, che vantano rispettivamente il secondo e terzo accredito ma dovranno presumibilmente esprimersi al top del potenziale per battere gli spagnoli Daniel Monfort e Joan Querol ed il tedesco Nick Joel Richardt nella lotta per il podio.

Marcia tricolore giovanile che si conferma di alto livello anche tra le donne in primis con la 17enne Serena Di Fabio, primatista europea U20 stagionale della specialità e terza classificata lo scorso 18 maggio a Podebrady nei 10 chilometri su strada in occasione degli Europei a squadre dietro alla spagnola Sofia Santacreu e alla francese Chloe Le Roch, due avversarie che troverà anche a Tampere insieme alle altre iberiche Aldara Meilan e Claudia Ventura, alla serba Mina Stankovic e alla rumena Alessia Cristina Pop.