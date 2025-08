Atletica, l’Italia sogna con la 4×100 femminile agli Europei U20: non solo Doualla, quartetto incredibile

L’Italia potrà schierare una 4×100 femminile davvero di lusso agli Europei Under 20 di atletica, che andranno in scena a Tampere (Finlandia) dal 7 al 10 agosto. Il quartetto tricolore può ambire a una medaglia e anche a salire sul gradino più alto del podio considerando la caratura delle ragazze che scenderanno in pista. La trascinatrice sarà indubbiamente Kelly Doualla, 15enne lombarda che ha siglato il record europeo under 18 (11.21 agli EYOF) e che può strabiliare durante la rassegna continentale di categoria.

L’allieva di Walter Monti non sarà l’unica punta di diamante del Bel Paese in terra nordica, visto che le sue compagne di squadra sono dei portenti di eccellente qualità. Elisa Valensin e Margherita Castellani hanno firmato una storica doppietta sui 200 metri lo scorso anno agli Europei Under 18, si cimenteranno sempre sul mezzo giro di pista (in questa stagione rispettivamente 23.11 e 23.23) e poi proveranno la stoccata anche con la staffetta.

Il quarto elemento dovrebbe essere Alice Pagliarini, già capace di correre in 11.47 sul rettilineo nel corso di questa annata agonistica. Tonino Andreozzi, vice direttore tecnico per le squadre giovanili, ha convocato anche Elisa Calzolari, Elisa Marcello, Viola Canovi (quest’ultima gareggerà individualmente sui 200 metri). Appuntamento a sabato 9 agosto (ore 18.10) con le batterie, mentre la finale andrà in scena domenica 10 agosto (ore 16.50).