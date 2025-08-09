Cosa è successo a Kelly Doualla e alla 4×100: le lacrime per l’eliminazione, poi il colpo di fortuna

Sembrava fosse arriva una grande delusione per l’Italia agli Europei Under 20 di atletica: la 4×100 femminile non si era inizialmente qualificata alla finale. C’erano grandi aspettative attorno al quartetto tricolore, visto che Kelly Doualla aveva dominato sui 100 metri e Alice Pagliarini aveva concluso al quarto posto sul rettilineo. La batteria sulla pista di Tampere (Finlandia) si era dapprima rivelata amara per la nostra formazione, che era rimasta fuori dall’atto conclusivo di domani. Pochi minuti dopo il dispiacere, però, è arrivata la squalifica della Germania per un’invasione di corsia e così le azzurre sono riuscite a superare il turno.

Kelly Doualla è stata schierata al lancio, per cercare di sfruttare al meglio la sua reazione allo sparo e per obbligarla a un solo passaggio di testimone (senza doverlo ricevere da una compagna). La 15enne lombarda, primatista europea under 18 sui 100 metri con 11.21, è scattata 127 millesimi dopo lo sparo e ha corso bene in curva. Il cambio con Margherita Castellani (reduce dai 200 metri) è stato discreto, la 16enne ha anche interpretato un discreto rettilineo opposto e non c’è stato un evidente errore nel passaggio di testimone a Elisa Calzolari (non è stata schierata Elisa Valensin dopo l’eliminazione sul mezzo giro di pista), che ha corso in curva.

A quel punto, però, Polonia e Germania erano già scappate via. Alice Pagliarini ha provato a recuperare sul rettilineo finale, ma non è bastato e l’Italia ha chiuso con il tempo di 44.97 alle spalle di Polonia (44.63) e Germania (44.72). Passavano le prime due classificate di ciascuna delle tre batterie e i due migliori tempi di ripescaggio, il quartetto tricolore è rimasto escluso per un centesimo: dalla seconda serie sono state promosse Francia (44.90) e Cechia (44.96).

Poi la lieta notizia: Germania squalificata per un’invasione in ultima corsia, Italia seconda nella sua batteria e qualificata alla finale con il brivido. Nella prima batteria la Svizzera ha prevalso in 44.63 davanti all’Irlanda (45.27), mentre nella seconda si è imposta la Gran Bretagna (44.66) precedendo la Spagna (44.74).