Atletica, Kelly Doualla la stella dell’Italia agli Europei U20: favorita nei 100 con 3 anni in meno delle rivali?

Kelly Doualla si sta rivelando un talento formidabile e ad appena 15 anni ha corso i 100 metri in 11.21, siglando il record europeo under 18 e il record italiano under 20. La velocista lombarda è un autentico portento e il crono siglato lo scorso 21 luglio a Skopje (Macedonia del Nord) in occasione degli EYOF rappresenta un chiaro segnale del potenziale di cui dispone l’allieva di Walter Monti, che in precedenza si era già espressa in 11.29 il 15 luglio a Brescia, 11.36 controvento a Rieti il 28 giugno e 11.37 a Brescia il 14 giugno.

I margini sembrano essere sconfinati per la tesserata del CUS Pro Patria Milano, nata il 20 novembre 2009 e dunque ancora lontana dallo spegnere le 16 candeline. Visti i tempi stabiliti negli ultimi due mesi, che l’hanno già portata al terzo posto delle liste italiane assolute di sempre soltanto alle spalle di Zaynab Dosso e Manuela Levorato, si è deciso di convocare Kelly Doualla per gli Europei Under 20, che si disputeranno a Tampere (Finlandia) dal 7 al 10 agosto.

L’azzurra se la dovrà vedere con avversarie che hanno anche tre anni più di lei, ma ha tutte le carte in regola per dire la sua e sognare in grande. Sarà un palcoscenico importante per la nostra portacolori, che sarà stimolata da una concorrenza di rilevante caratura tecnica e che dunque potrebbe assolutamente scendere sotto il muro degli 11.20, forte di una condizione fisica eccellente. Kelly Doualla vanta addirittura il miglior accredito di iscrizione!

Le più vicine, considerando i personali, sono la tedesca Philina Marianne Schwartz (11.24, classe 2006), la francese Lohane Gerbier (11.31, classe 2007) e la britannica Mabel Akande (11.27, classe 2006). Sono più distanti l’altra tedesca Anne Boecker (11.40, 2007), la bulgara Radina Velichkova (11.45, 2007) e la polacca Jagoda Zukowska (11.46, 2006), mentre Alice Pagliarini (2006) vanta un 11.47. E se l’esperienza in terra nordica fosse propedeutica per una convocazione ai Mondiali assoluti, previsti a Tokyo dal 13 al 21 settembre?