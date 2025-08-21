Atletica, i convocati dell’Italia per il raduno staffette pre-Mondiale. Torna Patta, assente Jacobs

Sta per entrare nel vivo l’ultima fase del percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali 2025 di atletica, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. La Nazionale italiana vuole presentarsi al meglio in Giappone e ha organizzato un ritiro finalizzato alla preparazione delle staffette azzurre in vista della rassegna iridata assoluta.

Il raduno si terrà allo stadio Paolo Rosi di Roma da lunedì 25 a sabato 30 agosto, nella settimana in cui verranno diramate le convocazioni per il Mondiale dopo la scadenza del periodo di qualificazione (24 agosto). Presenti in ottica 4×100 i campioni olimpici di Tokyo 2021 Lorenzo Patta (al rientro dopo un problema fisico), Fausto Desalu e Filippo Tortu, mentre non ci sarà Marcell Jacobs dopo il recente infortunio.

Selezionato per il raduno romano anche il fresco campione europeo U20 dei 200 metri Diego Nappi, oltre ad altri possibili elementi della staffetta veloce tricolore come Matteo Melluzzo e Lorenzo Simonelli. Tra le donne, in assenza di Kelly Doualla (che ha rinunciato all’ipotesi di fare la staffetta ai Mondiali), il punto di riferimento è sempre la primatista nazionale dei 100 Zaynab Dosso.

CONVOCATI ITALIA RADUNO STAFFETTE PRE-MONDIALI 2025

4×100 uomini: Andrea Bernardi, Samuele Ceccarelli, Fausto Desalu, Matteo Melluzzo, Diego Nappi, Lorenzo Patta, Filippo Randazzo, Lorenzo Simonelli, Junior Tardioli, Filippo Tortu.

4×100 donne: Gaya Bertello, Zaynab Dosso, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Amanda Obijiaku, Alice Pagliarini, Alessia Pavese.

4×400 donne e mista: Ilaria Accame, Vladimir Aceti, Vanni Picco Akwannor, Lorenzo Benati, Alessandra Bonora, Rebecca Borga, Brayan Lopez, Alice Mangione, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio, Luca Sito, Zoe Tessarolo, Virginia Troiani.