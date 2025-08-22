Atletica, Francesco Pernici avvicina il muro di 1:44 ed è secondo a Bruxelles. Tecuceanu ritirato

Francesco Pernici ha conquistato un bel secondo posto sugli 800 metri a Bruxelles, sede dell’ultima tappa della Diamond League prima delle finali previste settimana prossima a Zurigo. In una gara non valida per il massimo circuito internazionale itinerante, l’azzurro è riuscito a mettersi in bella mostra e ha fornito un ottimo segnale quando mancano tre settimane dai Mondiali.

Il 22enne lombardo ha interpretato in maniera brillante il doppio giro di pista, inserendosi in terza posizione dietro alla lepre algerina Khaled Benmahdi (49.36 alla campana). A metà della tornata conclusiva ha preso il comando della gara ed è transitato ai 600 metri con il crono di 1:43.91, poi sul rettilineo finale ha subito il sorpasso da parte del belga Elliot Crestan (vincitore in 1:43.91).

Francesco Pernici ha tolto un centesimo al personale siglato recentemente agli Europei U23, timbrando un buon 1:44.05 e avvicinandosi sempre di più al muro di 1’44” valicato nella storia da sei italiani (il primato nazionale è ancora l’arcinoto 1:43.7 corso da Marcello Fiasconaro il 27 giugno 1973 a Milano): quella odierna è la decima prestazione assoluta di sempre nelle liste tricolori.

L’olandese Samuel Chapple, campione d’Europa indoor, ha chiuso al terzo posto in 1:44.36, mentre Catalin Tecuceanu si è ritirato: attorno ai 600 metri ha avuto un contatto con il britannico Ethan Hussey, che gli ha schiacciato un piede, e ha così deciso di fermarsi.