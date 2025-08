Atletica, Elisa Valensin punta in alto agli Europei U20. Le ambizioni tra 200 metri e staffetta

Mancano ormai pochi giorni al via dei Campionati Europei Under 20 di atletica 2025, in programma a Tampere da giovedì 7 a domenica 10 agosto. L’Italia può sognare in grande con una spedizione estremamente competitiva in cui è presente anche Elisa Valensin, iscritta per questa rassegna continentale juniores nei 200 metri e nella staffetta femminile 4×100.

La diciottenne milanese è una delle favorite principali per il podio sul mezzo giro di pista, presentandosi in Finlandia con il terzo accredito stagionale grazie al 23.11 (vento +1.8) dello scorso 21 giugno a Ginevra. Ricordiamo che Valensin ha ancora come primato personale sulla distanza il 23.09 che le era valso il titolo europeo U18 un anno fa a Banska Bystrica, ma sin qui non ha gareggiato tanto all’aperto nel 2025.

Dopo il 23.11 di Ginevra infatti la lombarda classe 2007 è rimasta lontana dalle competizioni, scegliendo di rinunciare ai Campionati Italiani Juniores di inizio luglio in via precauzionale. C’è grande curiosità dunque per capire quale sarà il suo stato di forma a Tampere, in cui il sogno sarebbe quello di scendere per la prima volta sotto i 23 secondi e giocarsi la vittoria.

Si profila all’orizzonte una battaglia serrata per le medaglie, con quattro-cinque atlete racchiuse in pochi centesimi basandoci sui migliori riscontri cronometrici stagionali (23.07 per la ceca Terzie Taborska e la polacca Wiktoria Gajosz, 23.11 per la tedesca Judith Bilepo Mokobe). Valensin punta al bis continentale dopo il trionfo agli Europei U18 della scorsa estate, inoltre sarà con ogni probabilità una delle colonne portanti dell’ambiziosa staffetta azzurra 4×100 composta anche da Kelly Doualla, Margherita Castellani e Alice Pagliarini.