Atletica, Elisa Palmero si migliora sui 5000 metri: terza italiana di sempre, continui passi in avanti

Elisa Palmero si è issata brillantemente al terzo posto delle liste italiane all-time sui 5000 metri. L’azzurra ha infatti corso in 14:57.87 al Meeting di Oordegem (Belgio), abbassando di quasi nove secondi il personale siglato settimana scorsa ai Campionati Italiani Assoluti (15:05.65 a Caorle) e guadagnando ben cinque posizioni nelle graduatorie nazionali di sempre.

La 26enne piemontese si trova ora soltanto alle spalle della primatista Nadia Battocletti (14:23.15) e di Roberta Brunet (14:44.50). L’azzurra ha concluso al quinto posto nella gara vinta dall’ugandese Joy Cheptoyek (14:40.27) e continua a brillare in questa stagione, come testimoniano i riscontri cronometrici sui 10.000 metri (31:18.03 a Birmingham) e nella mezza maratona (1h09:02 a Reggio Emilia).

Elisa Palmero si è messa al collo anche due medaglie d’oro a squadre in campo europeo in questa annata agonistica, nel cross ad Antalya e sui 10 km a Lovanio. Altri tre italiani erano iscritti in questa tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza): Linda Olivieri terza sui 400 ostacoli in 55.51, Simone Valduga ha ritoccato di un secondo il personale sui 1500 metri (3:38.72), Giulia Aprile si è espressa in 4:10.71 sui 1500 metri.