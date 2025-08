Atletica, da Doualla a Valensin: l’Italia cala la meglio gioventù agli Europei U20 di Tampere

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei Under 20 di atletica, che andranno in scena a Tampere (Finlandia) dal 7 al 10 agosto. Quella che verrà schierata da Tonino Andreozzi, vice direttore delle Nazionali giovanili, sarà una delle migliori squadre di sempre per il Bel Paese in questa età: il meglio della gioventù tricolore avrà modo di mettersi in mostra in terra nordica, offrire prestazioni di rilievo, ambire alle medaglie e fornire speranza per il futuro tra i grandi.

La stella più attesa è indubbiamente Kelly Doualla, fresca primatista europea under 18 sui 100 metri con il tempo di 11.21 corso agli EYOF. La 15enne lombarda se la dovrà vedere con atlete più grandi anche di quattro anni, ma si presenterà con il miglior riscontro cronometrico e può davvero fare saltare il bando. Hanno tutte le carte in regola per ambire al gradino più alto del podio anche l’ambiziosa Erika Saraceni (già capace di 14.08 nel salto triplo ai recenti Europei a squadre) e la quotata Elisa Valensin, che vedremo all’opera sui 200 metri.

La marcia potrebbe rivelarsi un terreno di caccia con elementi decisamente dotati come Giuseppe Disabato e Serena Di Fabio, ma si può sognare anche con Diego Nappi sul mezzo giro di pista e con il giavellottista Pietro Villa. Da seguire con grande attenzione altri allievi che hanno brillato agli EYOF come gli ostacolisti Diego Mancini e Alessia Succo, le sprinter Margherita Castellani e Alice Pagliarini, Matteo Togni (110 ostacoli) e Lorenza De Noni (800 metri).

CONVOCATI ITALIA EUROPEI UNDER 20 ATLETICA

UOMINI

Daniele Orlando (100 metri, 4×100)

Francesco Pagliarini (100 metri, 4×100)

Luca Corradin (4×100)

Matteo Miola (4×100)

Leo Oumar Domenis (200 metri, 4×100)

Diego Nappi (200 metri, 4×100)

Lorenzo Vera (200 metri, 4×100)

Francesco De Santis (400 metri, 4×400)

Mirco Fragola (400 metri, 4×400)

Destiny Omodia (400 metri, 4×400)

Simone Giliberto (4×100, 4×400)

Daniele Salemi (4×400)

Nicola Serra (4×00)

Luca Borzi (800 metri)

Umed Caraccio (800 metri)

Lorenzo Forni (800 metri)

Alessandro Moser (800 metri)

Marco Coppola (1500 metri)

Manuel Zanini (1500 metri)

Jacopo Risi (3000 metri)

Riccardo Serafini (3000 metri)

Giacomo Bellillo (5000 metri)

Alessandro Santangelo (5000 metri)

Alberico Ghedina (110 ostacoli)

Filippo Rizzi (110 ostacoli)

Matteo Togni (110 ostacoli)

Tommaso Ardizzone (400 ostacoli)

Paolo Bolognesi (400 ostacoli)

Diego Mancini (400 ostacoli)

Riccardo Ambrosio (3000 siepi)

Andreas Ghilarducci (3000 siepi)

Enrico Ricci (3000 siepi)

Leonardo Scalon (salto con l’asta)

Francesco Ettore Inzoli (salto in lungo)

Rocco Martinelli (salto in lungo)

Giacomo Rottin (salto in lungo)

Francesco Efeosa Cotti (salto triplo)

Aldo Rocchi (salto triplo)

Augusto Cecchetti (lancio del disco)

Francesco D’Angelo (lancio del disco)

Antonio Di Palma (tiro del giavellotto)

Pietro Villa (tiro del giavellotto)

Alessio Coppola (10.000 metri di marcia)

Giuseppe Disabato (10.000 metri di marcia)

Omar Moretti (10.000 metri di marcia)

DONNE

Kelly Doualla (100 metri, 4×100)

Alice Pagliarini (100 metri, 4×100)

Carlotta Suppini (100 metri, 4×100)

Elisa Calzolari (4×100)

Elisa Marcello (4×100)

Viola Canovi (200 metri, 4×100)

Margherita Castellani (200 metri, 4×100)

Elisa Valensin (200 metri, 4×100)

Zoe Fiorentini (400 metri, 4×400)

Giulia Macchi (400 metri, 4×400)

Francesca Meletto (400 metri, 4×400)

Alice Caglio (4×400)

Laura Frattaroli (4×400)

Caterina Caligiana (800 metri)

Lorenza De Noni (800 metri)

Elena Irbetti (800 metri)

Giulia Colarieti (1500 metri)

Melania Rebuli (1500 metri)

Federica Borromini (3000 metri)

Sofia Ferrari (3000 metri)

Olivia Alessandrini (5000 metri)

Alessandra Falco (5000 metri)

Licia Ferrari (5000 metri)

Veronica Cioccoloni (100 ostacoli)

Matilda Lui (100 ostacoli)

Alessia Succo (100 ostacoli)

Virginia Capasso (400 ostacoli)

Sofia Copiello (400 ostacoli)

Greta Vuolo (400 ostacoli)

Asia Bernardini (3000 siepi)

Leila Colussi (3000 siepi)

Sofia Sidenius (3000 siepi)

Sophie Barbagallo (salto in alto)

Eleonora Viti (salto in alto)

Ylenia Bernardo (salto con l’asta)

Andrea Morgana Fogato (salto con l’asta)

Valentina Praticò (salto con l’asta)

Sarah Maria Chenai Bernardinello (salto triplo)

Erika Saraceni (salto triplo)

Elettra Bernardis (getto del peso)

Anita Nalesso (getto del peso)

Sofia Frigerio (tiro del giavellotto)

Vittoria Rapetti (tiro del giavellotto)

Serena Di Fabio (10.000 metri di marcia)

Elisa Marini (10.000 metri di marcia)

Bianca Zoboli (10.000 metri di marcia)