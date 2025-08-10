Atletica, Anita Nalesso si tinge di bronzo nel getto del peso agli Europei U20 di Tampere!

Un’Italia sugli scudi quest’oggi nella giornata conclusiva degli Europei U20 2025 di atletica leggera a Tampere (Finlandia). Medaglie che piovono da tutte le parti, con le azzurre della 4×100 a fare la storia e a imporsi grazie anche una straordinaria Kelly Doualla in ultima frazione e Francesco Crotti, d’oro nel salto triplo.

A chiudere il tris in questo senso ci ha pensato Anita Nalesso, impegnata nella finale del getto del peso femminile. Una gara iniziata alla grande dalla diciottenne veneta, visto che col suo 15.62 si è trovata a comandare dopo i primi due turni la classifica. Scivolata poi al secondo posto, per via dei 16.16 raggiunti dalla greca Maria Rafailidou, Nalesso è stata in lizza per l’argento fino all’ultimo lancio.

L’ucraina Anhelina Shepel ha trovato nel suo sesto tentativo la misura di 15.62, pareggiando il riscontro della nostra portacolori, ma precedendola per via di una seconda misura migliore (15.30 rispetto a 14.72). Da sottolineare però la portata del podio dell’atleta tricolore.

Nalesso, infatti, ha replicato quanto solo Assunta Legnante era stata in grado di fare nella rassegna continentale di questa categoria coi colori del Bel Paese, ovvero bronzo nel 1997. Un bel passaggio di testimone.