Atletica, 8 azzurri alle Finali di Diamond League. Wild card a Diaz, rinuncia Battocletti

Da mercoledì 27 a giovedì 28 agosto lo stadio Letzigrund di Zurigo sarà teatro delle Finali di Diamond League 2025, atto conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. In Svizzera andrà in scena di fatto l’ultimo meeting globale di alto livello prima dei Campionati Mondiali, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre, con tanti azzurri attesi in gara.

L’Italia verrà rappresentata infatti da 8 atleti in base all’entry list ufficiale dell’evento, ma questo numero potrebbe variare in caso di rinunce o eventuali ripescaggi. Confermata la presenza alle Finals dei qualificati Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo, Leonardo Fabbri nel peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Roberta Bruni nel salto con l’asta.

A questi si sono aggiunti inoltre Marco Fassinotti nel salto in alto e Marta Zenoni nei 1500 metri come sostituti di atleti inizialmente qualificati che hanno poi dato forfait o scelto di gareggiare su un’altra distanza, mentre il bronzo olimpico di Parigi 2024 e campione mondiale indoor in carica di salto triplo Andy Diaz (vincitore del diamantone nel 2022 e nel 2023) è stato invitato dagli organizzatori tramite una wild card.

A Zurigo non ci sarà nei 3000 metri Nadia Battocletti, che aveva centrato il pass per le Finali di Diamond League (quarta piazza nella classifica generale della regular season sulle lunghe distanze) ma ha preferito saltare la trasferta elvetica per rifinire la preparazione in vista della rassegna iridata.