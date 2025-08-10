QUARTETTO D’ORO! Kelly Doualla trascina la 4×100 al trionfo dopo il ripescaggio in finale!

È grande Italia a Tampere, in Finlandia, sede degli Europei U20 2025 di atletica leggera. Sulla pista finlandese c’era attesa su quanto avrebbero fatto le ragazze della 4×100 femminile, dopo quanto accaduto nel corso delle heat di qualificazioni, ricordando l’iniziale eliminazione, salvo poi prendere atto della squalifica della Germania per invasione di corsia, tra le formazioni candidate al successo finale.

Il quartetto tricolore è riuscito a resettare in vista dell’atto conclusivo e la prestazione che ne è venuta fuori è stata straordinaria. Alice Pagliarini (11.67) ha dato il via alla prova a squadre e il passaggio di testimone con Elisa Valensin non è stata perfetto, lungo e facendo temere una sanzione da parte della giuria. Dopo di che è spettato alle ultime due frazioniste fare la differenza.

Margherita Castellani ha coperto il tratto in curva in 10.93 e poi è stato il momento della fenomenale 15enne Kelly Doualla, già oro in questa sede nei 100 metri. Una progressione regale quello dell’azzurrina, coprendo la propria frazione in 10.30 e portando al super crono di 43.72 (primato nazionale di categoria, demolito il 44.40 di Aurora Berton, Moillet Kouakou, Alessia Carpinteri e Vittoria Fontana nel 2018 a Jesolo; quarto tempo continentale U20 di sempre).

Si parla del primo successo della storia in questa specialità per l’Italia. Nulla da fare per le avversarie, costrette ad accontentarsi del piazzamento rispetto all’incedere del quartetto tricolore, scatenato sulla pista finlandese. A completare il podio sono state le formazioni della Gran Bretagna (43.98) e della Polonia (44.07).