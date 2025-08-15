Arrampicata sportiva, nessun podio per gli azzurri nella speed 4 ai World Games a Chengdu

Penultimo giorno di gare dedicato allo spettacolo dell’arrampicata sportiva in quest’edizione 2025 dei World Games. Nella speed a 4, scalata rapida classica delle pareti, ha messo a dura prova atlete e atleti al via e chi ha trovato il giusto equilibrio tra velocità e coordinazione ha saputo prevalere.

Tra le donne la migliore è stata l’indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi che in 6.35 si è imposta davanti alla cinese Qin Yu Mei (6.42) e all’altra indonesiana Rajiah Sallsabillah (6.951). Niente da fare per le azzurre al via, eliminate tutte nei quarti di finale dopo aver superato il taglio delle qualificazioni. Agnese Fiorio, Beatrice Anna Colli e Giulia Randi sono giunte terze nelle loro heat, mentre Sara Strocchi ha terminato in quarta e ultima posizione nel quarto quarto.

Nella prova maschile il cinese Long Jian Guo si è messo al collo l’oro, completando la sua scalata in 4.74, non andando così lontano dal record del mondo dell’americano Samuel Watson (4.64). Una prova, quindi, di grande valore di Long. Alle sue spalle, sul podio, si sono classificati l’indonesiano Kiromal Katibin (4.81) e il kazako Rishat Khaibullin (4.83).

Tra le fila nostrane, percorso interrotto nei quarti con Luca Robbiati quarto nella heat 3 e Ludovico Fossali non in grado di concludere la sua prova. Eliminati nelle qualificazioni Matteo Zurloni e Gian Luca Zodda.