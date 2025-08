Arrampicata sportiva, le specialità dei World Games e tutti i qualificati dell’Italia

L’intesa stagione internazionale dell’arrampicata sportiva non si ferma neanche nel mese di agosto. E così, mentre la Coppa del Mondo si prende una pausa prima di fare da apripista a un mese di settembre che poi sarà illuminato dai Mondiali in Corea del Sud, gli specialisti dello speed guardano ai World Games.

La “fiera” delle discipline sportive a non avere la ribalta olimpica si terrà quest’anno Chengdu, in Cina, dal 7 al 17 agosto, nella sua 12esima edizione.

E allora l’arrampicata, si chiederà qualcuno? Diventato ormai sport di riferimento e in continua crescita sulla scena a Cinque Cerchi, in questo caso andrà a proporre – solo per la scalata rapida delle pareti verticali – alcuni format di gara che non si vedono abitualmente nei grandi eventi organizzati dall’International Federation of Sport Climbing.

Le specialità

Si partirà con la classica “sfida a due” quella che si vede nelle tappe di CdM dedicate allo speed in giro per il mondo: prima una fase di qualificazione a tempo, poi i migliori 16 climbers a sfidarsi in scontri diretti secchi nel tabellone che parte dagli ottavi e arriva alle finali.

Variante evoluta e ingrandita sarà quella del 4-Speed. Come si legge dal sito della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana: “Le qualifiche sono suddivise in due sessioni: nella prima passano direttamente il turno gli 8 atleti coi tempi migliori, i velocisti classificati dal 9° al 24° posto passano alla seconda fase eliminatoria, mentre quelli che si sono piazzati dal 25° al 36° posto sono eliminati. Nella seconda sessione si disputano 4 sfide fra i 16 atleti rimanenti e passano il turno i 2 più veloci di ciascuna singola sfida. La finale vede quindi 16 atleti in gara, con lo stesso criterio per passare dai quarti alla semifinale fino alla finale, che decide in base al cronometro oro, argento e bronzo”

Infine le staffette di genere. Ogni squadra è composta da 2 atleti, che compiono la loro prova su due pareti affiancate: prima parte lo scalatore di sinistra che, una volta finita l’arrampicata, tocca il pannello del cronometro per dare il via al suo compagno situato a destra che poi dovrà effettuare la scalata e andare a toccare anch’egli il panello del cronometro per chiudere la prova in maniera definitiva.

Si parte dalle qualificazioni, ogni coppia ha a disposizione due tentativi: si prende il miglior tempo di ogni team. Dopo le qualifiche rimangono in gara 16 squadre che vengono inserite nei tabelloni maschili e femminili, che vanno dagli ottavi di finale alle finali per il bronzo e per l’oro.

Tutte le gare si disputeranno nel Tianfu Park nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto. Complessivamente saranno 72 gli atleti in gara, in rappresentanza di 12 nazioni, fra cui l’Italia. Di seguito l’elenco dei convocati azzurri e il programma di gara con orario italiano:

Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Luca Robbiati, Gian Luca Zodda

Giulia Randi, Beatrice Colli, Agnese Fiorio, Sara Strocchi

Giovedì 14 agosto:

04:45 – Qualifiche maschili Speed-2

05:45 – Qualifiche femminili Speed-2

11:30 – Finali Speed-2

Venerdì 15 agosto:

04:00 – Qualifiche femminili Speed-4 prima sessione

05:10 – Qualifiche maschili Speed-4 prima sessione

06:30 – Qualifiche eliminatorie Speed-4

12:00 – Finali Speed-4

Sabato 16 agosto:

04:00 – Qualifiche maschili Staffetta Speed

04:45 – Qualifiche femminili Staffetta Speed

05:40 – Finali Staffetta Speed